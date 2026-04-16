Ο Γιάννης Αϊβάζης είναι ξανά ερωτευμένος μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου – Πλάνα με τη νέα του σύντροφο

Νέα σελίδα στη ζωή του έχει γυρίσει ο Γιάννης Αϊβάζης, καθώς όλα δείχνουν ότι έχει βρει ξανά τον έρωτα μετά το διαζύγιό του από τη Μαρία Κορινθίου.

Την Πέμπτη (16.04.2026) είδαν το φως της δημοσιότητας πλάνα του ηθοποιού με τη νέα του σύντροφο, η οποία ονομάζεται Νατάσσα, είναι 32 ετών και μητέρα ενός αγοριού, όπως ανέφερε ο Χρήστος Λυσσέας στο «Buongiorno». Την είδηση ότι ο Γιάννης Αιβάζης είχε βρεθεί στα Χανιά με εντυπωσιακή μελαχρινή είχε γράψει και η Κάλλια Καρτσάκη στο tlife.gr μία ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η όμορφη σύντροφος του γνωστού ηθοποιού έχει σπουδάσει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει και ζει μόνιμα στα Χανιά. Μάλιστα, η πρωινή εκπομπή του MEGA, δημοσίευσε και φωτογραφικό υλικό από έξοδο του ζευγαριού, σε μαγαζί στο λιμάνι της πόλης της Νατάσσας.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Αϊβάζης δεν έχει κάνει ακόμα κάποια δήλωση σχετικά με τη νέα σελίδα που φέρεται να γύρισε στην προσωπική του ζωή. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ο ηθοποιός είναι low profile και δεν του αρέσει να στρέφει τα βλέμματα στα προσωπικά του.

«Με ενοχλούν πάρα πολύ τα δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή. Πάντα με ενοχλούσαν και αυτή τη στιγμή με ενοχλεί πάρα πολύ που δε μπορώ να είμαι ελεύθερος σαν άνθρωπος να κάνω αυτό που θέλω», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Γιάννης Αϊβάζης.