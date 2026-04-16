Η Μαρίνα Σταυράκη είναι ερωτευμένη – Ο αγαπημένος της είναι ισχυρός Τούρκος επιχειρηματίας

Η Μαρίνα Σταυράκη βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της, καθώς μετά το διαζύγιό της από τον Γιώργο Πατούλη, έχει αλλάξει σελίδα και έχει βρει έναν νέο έρωτα.

Την είδηση μετέδωσε την Πέμπτη (16.04.2026) η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «Το πρωινό». Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ για τη Μαρίνα Σταυράκη, ο νέος της σύντροφός είναι ένας γοητευτικός Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος ονομάζεται Μπουλέντ Οσκάν.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, το ζευγάρι γνωρίστηκε πρόσφατα μέσω κοινής παρέας στα νότια προάστια και είχε αμέσως μεγάλη χημεία. Μάλιστα, πρόσφατα οι δυο τους πραγματοποίησαν και το πρώτο του κοινό ταξίδι στην Πάρο, ενώ η Μαρίνα Σταυράκη και ο αγαπημένος της μοιράζονται τον χρόνο τους μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

«Είναι ένας ισχυρός Τούρκος επιχειρηματίας. Γνωρίστηκαν πριν από λίγο καιρό σε μία κοινή παρέα σε ένα πολύ γνωστό εστιατόριο στα νότια προάστια. Με το που γνωρίστηκαν ήταν εμφανής η χημεία τους. Όλοι μιλούν για έναν πολύ δυνατό έρωτα. Όσοι τους είδαν από κοντά, μιλούν για ένα μεγάλο έρωτα με τον Τούρκο επιχειρηματία να είναι ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντί της», αποκάλυψε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βουδούρη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εκπομπή ότι ο Μπουλέντ Οσκάν είναι πατέρας δύο παιδιών από προηγούμενο γάμο του.