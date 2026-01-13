Άννα Βίσση για «Αθηνών Αρένα»: Θα αναβιώσει ο χώρος και θα αλλάξει τελείως, δεν μπορώ να γίνω διαφορετική

Η Άννα Βίσση αλλάζει επαγγελματική «στέγη» και από τη νέα σεζόν θα εμφανίζεται στο πλήρως ανακαινισμένο «Αθηνών Αρένα», που αγόρασε πρόσφατα ο επιχειρηματίας Γιάννης Κούστας, έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η τραγουδίστρια παρακολουθεί την πορεία των εργασιών και το βράδυ της Δευτέρας (12-01-2026) μίλησε σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών για τα σχέδια που υπάρχουν ώστε το νυχτερινό κέντρο να μετατραπεί σε ένα από τα καλύτερα της νυχτερινής Αθήνας.

Όπως ανέφερε η Άννα Βίσση, το «Αθηνών Αρένα» θα αλλάξει όψη και θα μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, που θα αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους τόσο τους θαμώνες όσο και την ίδια. Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, μίλησε για το νέο τραγούδι της, αλλά και για την αναφορά του Γιώργου Καπουτζίδη, στο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε».

«Το νέο μου τραγούδι είναι αφιερωμένο σε κάθε άνθρωπο που νιώθει ξεχωριστός. Η ευχή μου για το 2026 ήταν όλοι να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Εγώ το είχα πάντα. Ήμουν… ψώνιο από 5 χρονών», είπε αρχικά η Άννα Βίσση.

Για το «Αθηνών Αρένα», η Άννα Βίσση ανέφερε: «Η ανάρτηση που έκανα ήταν από την πρώτη επίσκεψη που έκανα με τον αρχιτέκτονα Peter Marino στον χώρο που θα μεταφερθώ τον χειμώνα. Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί θα αναβιώσει ο χώρος, θα αλλάξει τελείως. Δεν μπορώ να γίνω διαφορετική, η Άννα Βίσση είμαι», σημειώνει η τραγουδίστρια.

«Μου άρεσε που ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε στο reunion του “Παρά Πέντε” ότι η Βίσση είναι για πάντα. Θα τραγουδάω όσο έχω φωνή», είπε κλείνοντας η Άννα Βίσση.

Η Άννα Βίσση έχει διαψεύσει τις διαρροές ορισμένων περί αποχώρησής της, από τις πίστες νυχτερινών κέντρων. Το «ρεύμα» της άλλωστε παραμένει ισχυρό και το Hotel Ερμού που εμφανίζεται την τρέχουσα σεζόν, είναι κατάμεστο σε κάθε εμφάνισή της.

Η Άννα Βίσση έχει επιλέξει να κρατά κοντά της ανθρώπους που λειτουργούν ως πραγματικά στηρίγματα. Η Δήμητρα Κόυστα ανήκει ξεκάθαρα σε αυτήν την κατηγορία. Πρόκειται για μια φιλία που δεν περιορίζεται στις καλές στιγμές ή στις επιτυχίες, αλλά επεκτείνεται και στις πιο απαιτητικές φάσεις της ζωής και της καριέρας της τραγουδίστριας.