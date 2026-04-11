Άννα Βίσση: Η λαμπρή καριέρα στα 90’s, η κάμψη και η αποθέωση στο Hotel Ερμού

Το Hotel Ερμού και η αποθέωση

Το 2015 η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε από την Panik Gold, θυγατρική της Panik Records τον δίσκο «Συνέντευξη» και τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου άρχισε να εμφανίζεται στο Hotel Ερμού, ένα ολοκαίνουργιου νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι. Στο πλευρό της βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο τραγουδιστής, Νικόλας Ραπτάκης και η ορχήστρα της, στην οποία βρισκόταν και ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ.

Από την πρώτη κιόλας σεζόν οι εμφανίσεις της Άννας Βίσση εκεί έγιναν talk of the town και κάθε σεζόν ακολουθούσε μία επόμενη ακόμα πιο επιτυχημένη. Μάλιστα, τον Μάιο του 2017 έκανε και καλοκαιρινές εμφανίσεις στην Αθήνα μετά από περίπου 17 χρόνια αποχής, στο Summer Hotel Ερμού.

Τον Σεπτέμβριο τραγούδησε στα πλαίσια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ κυκλοφόρησε το τριπλό live album, Hotel Ερμού live 2015-2018, που περιλάμβανε 68 αγαπημένα της τραγούδια και ο δίσκος χαρακτηρίστηκε ως «Ο καλύτερος τριπλός live δίσκος της δεκαετίας».

Τον Δεκέμβριο 2019 κυκλοφόρησε μια συλλογή με σχεδόν όλη την δισκογραφία της Άννας Βίσση από το 1982 έως το 2019 και κάποια ακυκλοφόρητα τραγούδια. Η συλλογή αυτή έχει τίτλο «The Legendary Recordings 1982 - 2019» και περιείχε τους δίσκους: «Να 'Χες Καρδιά», «Κάτι Συμβαίνει», «Η Επόμενη Κίνηση», «Τώρα», «Έμπνευση», «Φωτιά», «Είμαι», «Δαίμονες», «Εμείς», «Λάμπω», «Άννα Βίσση Live», «Ρε», «Ω! Κύπρος», «Κλίμα Τροπικό», «Τραύμα», «Αντίδοτο», «Everything I Am», «Κραυγή», «Μάλα Η Μουσική Του Ανέμου», «Χ», «Παράξενες Εικόνες», «Άννα Βίσση Live 2004», «Nylon», «Απαγορευμένο», «Απαγορευμένο», «Αγάπη Είναι Εσύ», «Συνέντευξη», «Hotel Ερμού Live 2015 - 2018» και «Ηλιοτρόπια» και κάποια ειδικά τραγούδια.

Σταθερό σημείο στην επαγγελματική της ζωή παρέμενε όλο αυτά τα χρόνια από το 2015 έως το 2026 το Hotel Ερμού και οι εμφανίσεις της ήταν συνεχώς sold out, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία για την τραγουδίστρια που είδε την καριέρα της να βρίσκεται ξανά στην κορυφή.

Παράλληλα κυκλοφόρησε και αρκετά νέα τραγούδια όπως «Γκαζόζα», «Λεκές», «Σε περίπτωση που», αλλά και την «Εξαίρεση» που βγήκε τον Νοέμβριο του 2025. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2025 η Άννα Βίσση έκανε πρεμιέρα για 10η σεζόν στο Hotel Ermou, η οποία ολοκληρώθηκε στις 4 Απριλίου 2026.

Στην τελευταία της εμφάνισης δίπλα της ήταν και ο Νίκος Καρβέλας τον οποίο υποδέχτηκε στη σκηνή και οι δυο τους χάρισαν στο κοινό μοναδικές ερμηνείες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, ανταλλάσσοντας κι ένα φιλί στο στόμα.

Στο φινάλε της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ήταν πολλά αγαπημένα πρόσωπα της Άννας Βίσση, όπως ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας με τη σύζυγό του, Δήμητρα Κούστα, ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες, η Ευγενία Σαμαρά, ο ηθοποιός Μιχαήλ Ταμπακάκης και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήρθε όταν η Άννα Βίσση αφιέρωσε το τραγούδι «Μεθυσμένη μου καρδιά» στην αδελφή της, Νίκη Βίσση.

Μερικές ημέρες αργότερα, ο Γιάννης Μωράκης, επιχειρηματίας του Hotel Ερμού έκανε μία ανάρτηση για το τέλος της συνεργασίας τους.

«10 χρόνια μαζί δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια. Είναι ένταση, δημιουργία, εξέλιξη. Η συνεργασία μας με την Άννα ξεκίνησε με το Hotel Ermou - έναν χώρο που από το μηδέν δημιουργήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς. Περάσαμε πολλές στιγμές. Δύσκολες και όμορφες, με ένταση - αλλά πάντα αληθινές. Και αυτές είναι που μένουν.

Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται εδώ. Με σεβασμό, εκτίμηση και μόνο τα καλύτερα να κρατάμε. Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η σχέση και η φιλία μας παραμένουν. Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνει. Με εκτίμηση - και σε ό,τι νέο ξεκινάς, μόνο επιτυχίες», έγραψε ο Γιάννης Μωράκης στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία της Άννας Βίσση.

Οι επιτυχημένες εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποίησε δύο μαγευτικές συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, συγκεντρώνοντας πάνω από 130.000 θεατές, σημειώνοντας για άλλη μια φορά ρεκόρ. Μάλιστα, είχε δηλώσει δικαιωμένη μετά τις δύο sold out συναυλίες της.

«Όταν κάνεις μία πορεία 50 και χρόνων, κι έχεις περάσει από πάνω, από κάτω κι από όλα. παίρνεις μία δικαίωση, γιατί έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν δύο φορές φέτος και μία από πέρυσι. Αυτό είναι δικαίωση», είχε δηλώσει η Άννα Βίσση στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Το σπουδαίο είναι ότι τα τραγούδια μου και η αγάπη του κόσμου έζησαν στον χρόνο, διαφορετικές γενιές και ηλικίες, αυτό είναι για μένα δικαίωση. Είναι ψυχρό λίγο το ΟΑΚΑ, αγαπάω το Καλλιμάρμαρο. Αλλά θα το σκεφτώ. Μη με βάζεις να λέω τέτοια για του χρόνου, θα δούμε», είχε αναφέρει ακόμα το 2025.

Το ραντεβού στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 θα κάνει μία μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

«Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κι εγώ και ο Νίκος και όλοι οι συνεργάτες μου, για την αγάπη που μας δείχνετε και αυτά που περιμένετε να κάνουμε, γιατί αυτά είναι που μας φτιάχνουν και μας κάνουν να φτάσουμε στο ΟΑΚΑ φέτος. Από τώρα ανησυχώ και προσπαθώ να το φτιάξω όσο καλύτερα γίνεται.

Θα ανταμείψω αυτή την αγάπη σας με ό,τι καλύτερο μπορώ. Μπορώ. Το ΟΑΚΑ θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βγει όπου να’ ναι ανακοίνωση. Τι να το κρύψω; 26 Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε. Κλείνει ένας ωραίος κύκλος, και εύχομαι και σε εσάς, που με εμπιστεύεστε, που με ακολουθείτε, να ανοίξει ένας καινούργιος καλύτερος. Γι’ αυτό θα προσπαθώ πάντα», ήταν τα λόγια της Άννας Βίσση.

Πολλές είναι, λοιπόν, οι αλλαγές στη ζωή της το τελευταίο διάστημα! Από τη μία, η Άννα Βίσση δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής, αποχαιρέτησε το Hotel Ερμού, ενώ ο κιθαρίστας της, Κάρλος Πέρεζ, και ο τραγουδιστής Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσαν τη λήξη της συνεργασίας τους.

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση! Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη "δουλειά" ούτε στη ζωή. Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή», έγραφε η ανακοίνωση του Carlos Perez στο Instagram.

«Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια…Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση…

Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια… για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά», ανέφερε στο βίντεό του με δάκρυα στα μάτια ο Νικόλας Ραπτάκης.