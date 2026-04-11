Άννα Βίσση: Η λαμπρή καριέρα στα 90’s, η κάμψη και η αποθέωση στο Hotel Ερμού

Η Άννα Βίσση είναι ένα φαινόμενο στην ελληνική μουσική βιομηχανία, καθώς έχει καταφέρει για περισσότερες από πέντε δεκαετίες να βρίσκεται στη πρώτη γραμμή. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 την καριέρα της και μερικά χρόνια αργότερα κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλους καλλιτέχνες της γενιάς της και να γίνει η πιο αγαπημένη του κοινού.
Στα 80’s και στα 90’s μεσουρανούσε σε κέντρα και μουσικές σκηνές, έχοντας τραγουδήσει αμέτρητες επιτυχίες. Πριν από 11 χρόνια η Άννα Βίσση άρχισε να εμφανίζεται στο Hotel Eρμού, παραμένοντας εκεί για 10 συνεχείς σεζόν και βιώνοντας ξανά την απόλυτη αποθέωση. Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι αυτός ο κύκλος κλείνει για τη διάσημη καλλιτέχνιδα, καθώς πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο.
Από τη νέα σεζόν οι θαυμαστές της θα την απολαμβάνουν στο «Αθηνών Αρένα», το οποίο ανακαινίζεται για να την υποδεχτεί. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή!
Το φαινόμενο Άννα Βίσση «γεννιέται»
Το 1973 η Άννα Βίσση πραγματοποίησε την πρώτη της δισκογραφική συμμετοχή μαζί με τον Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι «Λέγοντας και κλαίγοντας», σε μουσική Βασίλη Δημητρίου και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Την ίδια χρονιά έκανε και την πρώτη της live εμφάνιση μαζί με τους Γιώργο Νταλάρα, Χαρούλα Αλεξίου, Ελπίδα και Κώστα Σμοκοβίτη. Tα επόμενα χρόνια συμμετέχει σε αρκετές δισκογραφικές δουλειές. Έναν χρόνο αργότερα, συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Νίκο Καρβέλα, συμμετέχοντας στον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Μια χαρά μια καημός», ενώ το 1977 πήρε μέρος στο 19ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης και κέρδισε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή», σε μουσική και στίχους του Δώρου Γεωργιάδη.
Το 1979 η Άννα Βίσση αποχώρησε από τη Minos και κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο της με τίτλο «Κίτρινο Γαλάζιο» από τη ΕΜΙ/Columbia, με το κομμάτι «Αυτός που περιμένω» να γίνεται viral. Ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος και σηματοδότησε τη στροφή της σε ποπ ρυθμούς.
Ο τρίτος προσωπικός δίσκος της είχε τίτλο «Ναι», κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε χρυσός. Από αυτή τη δουλειά, ξεχώρισαν τα κομμάτια «Όσο έχω φωνή», «Το ξέρω θα ‘ρθεις ξανά» και «Μεθυσμένη πολιτεία». Την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Ελλάδα συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη Eurovision, με το τραγούδι «Ωτοστόπ», κατακτώντας τη 13η θέση.
Το 1981 συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με τον Νίκο Καρβέλα, στο τέταρτο κατά σειρά προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο το όνομά της και το τραγούδι που ξεχώρισε ήταν το «Καλημέρα καινούργια μου αγάπη». Έναν χρόνο αργότερα πήγε ξανά στη Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο με το κομμάτι «Μόνη η αγάπη», που τερμάτισε 5ο. Ταυτόχρονα την ίδια χρονιά, η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε από την εταιρεία που έστησε με τον Νίκο Καρβέλα, την CarVi, τον πέμπτο της δίσκο, σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, με τίτλο «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες». Όμως η κίνηση αυτή ήταν αντίθετη προς το συμβόλαιο της Άννας Βίσση, το οποίο τη δέσμευε με αποκλειστική συνεργασία με την ΕΜΙ/Columbia. Έτσι με δικαστική απόφαση απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του δίσκου έπειτα από μερικές εβδομάδες.
Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας συνέχισαν την επιτυχημένη τους κοινή πορεία και λίγα χρόνια αργότερα, το 1985, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τα τραγούδια «Δώδεκα» και «Σαν κι εμένα καμιά», που εκτόξευσαν την καριέρα της και την έκαναν ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια του πενταγράμμου. Εκείνο το διάσημα μάλιστα συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως η Βίκυ Μοσχολιού, η Μαρινέλλα, η Κωνσταντίνα, η Δούκισσα, ο Μανώλης Μητσιάς και ο Μιχάλης Μενιδιάτης.
Σε συνέντευξή της στο παρελθόν, η Άννα Βίσση έχει αποκαλύψει μία άγνωστη ιστορία που αφορά στο τραγούδι «Δώδεκα».
«Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1985. Όσο το έλεγα, ο Καρβέλας δεν αντιδρούσε ωραία. Κάναμε ένα μεγάλο καβγά, γιατί με πρόσβαλε. Μου είπε ότι “δεν μου σηκώνεις την τρίχα, δεν το ερμηνεύεις όπως θα ήθελα. Θα μάθεις να τραγουδάς;”. Και σηκώθηκε και έφυγε, με παράτησε. Έμεινα όλη τη νύχτα και θυμάμαι ότι είχα κοιμηθεί εδώ. Με πήρε ο ύπνος από την κούραση, πια. Τραγούδα, τραγούδα, δεν μου έβγαινε. Και με ξύπνησε η ηλεκτρική σκούπα μιας κοπέλας που ήρθε να καθαρίσει, γύρω στις 11 το πρωί. Μπαίνω μέσα, τσαντισμένη, λέω “δεν είναι δυνατόν, θα το πω”. Γελάω γιατί θυμάμαι ότι του άρεσε μετά. Με αγκάλιασε, με φίλησε», είχε αποκαλύψει η Άννα Βίσση.
Έπειτα, ακολούθησε ο δίσκος «Πράγματα», που περιλάμβανε και το δημοφιλές κομμάτι «Με αγάπη από μένα για σένα», ο οποίος έγινε δίπλα πλατινένιος με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 200.000 αντίτυπα. Τα χρόνια που ακολούθησαν η Άννα Βίσση γινόταν ακόμα πιο αγαπητή στο κοινό, κερδίζοντας φανατικούς θαυμαστές και κυκλοφορώντας τραγούδια που ακούγονται μέχρι και σήμερα, όπως «Τα μαθητικά τα χρόνια», «Ψεύτικα» και πολλά άλλα.