Άννα Βίσση: Η λαμπρή καριέρα στα 90’s, η κάμψη και η αποθέωση στο Hotel Ερμού

Μαίρη Καράμπελα

Η Άννα Βίσση είναι ένα φαινόμενο στην ελληνική μουσική βιομηχανία, καθώς έχει καταφέρει για περισσότερες από πέντε δεκαετίες να βρίσκεται στη πρώτη γραμμή. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 την καριέρα της και μερικά χρόνια αργότερα κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλους καλλιτέχνες της γενιάς της και να γίνει η πιο αγαπημένη του κοινού.

Στα 80’s και στα 90’s μεσουρανούσε σε κέντρα και μουσικές σκηνές, έχοντας τραγουδήσει αμέτρητες επιτυχίες. Πριν από 11 χρόνια η Άννα Βίσση άρχισε να εμφανίζεται στο Hotel Eρμού, παραμένοντας εκεί για 10 συνεχείς σεζόν και βιώνοντας ξανά την απόλυτη αποθέωση. Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι αυτός ο κύκλος κλείνει για τη διάσημη καλλιτέχνιδα, καθώς πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο.

Από τη νέα σεζόν οι θαυμαστές της θα την απολαμβάνουν στο «Αθηνών Αρένα», το οποίο ανακαινίζεται για να την υποδεχτεί. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή!

 
 
 
 
 
Το φαινόμενο Άννα Βίσση «γεννιέται»

Το 1973 η Άννα Βίσση πραγματοποίησε την πρώτη της δισκογραφική συμμετοχή μαζί με τον Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι «Λέγοντας και κλαίγοντας», σε μουσική Βασίλη Δημητρίου και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Την ίδια χρονιά έκανε και την πρώτη της live εμφάνιση μαζί με τους Γιώργο Νταλάρα, Χαρούλα Αλεξίου, Ελπίδα και Κώστα Σμοκοβίτη. Tα επόμενα χρόνια συμμετέχει σε αρκετές δισκογραφικές δουλειές. Έναν χρόνο αργότερα, συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Νίκο Καρβέλα, συμμετέχοντας στον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Μια χαρά μια καημός», ενώ το 1977 πήρε μέρος στο 19ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης και κέρδισε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή», σε μουσική και στίχους του Δώρου Γεωργιάδη.

 
 
 
 
 
Το 1979 η Άννα Βίσση αποχώρησε από τη Minos και κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο της με τίτλο «Κίτρινο Γαλάζιο» από τη ΕΜΙ/Columbia, με το κομμάτι «Αυτός που περιμένω» να γίνεται viral. Ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος και σηματοδότησε τη στροφή της σε ποπ ρυθμούς.

Ο τρίτος προσωπικός δίσκος της είχε τίτλο «Ναι», κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε χρυσός. Από αυτή τη δουλειά, ξεχώρισαν τα κομμάτια «Όσο έχω φωνή», «Το ξέρω θα ‘ρθεις ξανά» και «Μεθυσμένη πολιτεία». Την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Ελλάδα συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη Eurovision, με το τραγούδι «Ωτοστόπ», κατακτώντας τη 13η θέση.

Το 1981 συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με τον Νίκο Καρβέλα, στο τέταρτο κατά σειρά προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο το όνομά της και το τραγούδι που ξεχώρισε ήταν το «Καλημέρα καινούργια μου αγάπη». Έναν χρόνο αργότερα πήγε ξανά στη Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο με το κομμάτι «Μόνη η αγάπη», που τερμάτισε 5ο. Ταυτόχρονα την ίδια χρονιά, η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε από την εταιρεία που έστησε με τον Νίκο Καρβέλα, την CarVi, τον πέμπτο της δίσκο, σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, με τίτλο «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες». Όμως η κίνηση αυτή ήταν αντίθετη προς το συμβόλαιο της Άννας Βίσση, το οποίο τη δέσμευε με αποκλειστική συνεργασία με την ΕΜΙ/Columbia. Έτσι με δικαστική απόφαση απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του δίσκου έπειτα από μερικές εβδομάδες.

 
 
 
 
 
Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας συνέχισαν την επιτυχημένη τους κοινή πορεία και λίγα χρόνια αργότερα, το 1985, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τα τραγούδια «Δώδεκα» και «Σαν κι εμένα καμιά», που εκτόξευσαν την καριέρα της και την έκαναν ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια του πενταγράμμου. Εκείνο το διάσημα μάλιστα συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως η Βίκυ Μοσχολιού, η Μαρινέλλα, η Κωνσταντίνα, η Δούκισσα, ο Μανώλης Μητσιάς και ο Μιχάλης Μενιδιάτης.

Σε συνέντευξή της στο παρελθόν, η Άννα Βίσση έχει αποκαλύψει μία άγνωστη ιστορία που αφορά στο τραγούδι «Δώδεκα».

«Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1985. Όσο το έλεγα, ο Καρβέλας δεν αντιδρούσε ωραία. Κάναμε ένα μεγάλο καβγά, γιατί με πρόσβαλε. Μου είπε ότι “δεν μου σηκώνεις την τρίχα, δεν το ερμηνεύεις όπως θα ήθελα. Θα μάθεις να τραγουδάς;”. Και σηκώθηκε και έφυγε, με παράτησε. Έμεινα όλη τη νύχτα και θυμάμαι ότι είχα κοιμηθεί εδώ. Με πήρε ο ύπνος από την κούραση, πια. Τραγούδα, τραγούδα, δεν μου έβγαινε. Και με ξύπνησε η ηλεκτρική σκούπα μιας κοπέλας που ήρθε να καθαρίσει, γύρω στις 11 το πρωί. Μπαίνω μέσα, τσαντισμένη, λέω “δεν είναι δυνατόν, θα το πω”. Γελάω γιατί θυμάμαι ότι του άρεσε μετά. Με αγκάλιασε, με φίλησε», είχε αποκαλύψει η Άννα Βίσση.

Έπειτα, ακολούθησε ο δίσκος «Πράγματα», που περιλάμβανε και το δημοφιλές κομμάτι «Με αγάπη από μένα για σένα», ο οποίος έγινε δίπλα πλατινένιος με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 200.000 αντίτυπα. Τα χρόνια που ακολούθησαν η Άννα Βίσση γινόταν ακόμα πιο αγαπητή στο κοινό, κερδίζοντας φανατικούς θαυμαστές και κυκλοφορώντας τραγούδια που ακούγονται μέχρι και σήμερα, όπως «Τα μαθητικά τα χρόνια», «Ψεύτικα» και πολλά άλλα.

Η Άννα Βίσση το 1998, ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της / NDP PHOTO

Το απόγειο της καριέρας της 

Η δεκαετία του 1990 ήταν κομβικής σημασίας για την Άννα Βίσση, καθώς βρέθηκε στο πικ της καριέρας της! Τον Δεκέμβρη του 1990, κυκλοφόρησε ο δίσκος της «Είμαι» που έγινε χρυσός και το 1991 εμφανίστηκε στην ελληνική ροκ όπερα «Δαίμονες».

Το 1992, η Άννα Βίσση βραβεύτηκε ως «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στα βραβεία Ποπ Κορν και την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε με τον Νίκο Καρβέλα τον δίσκο «Εμείς», που περιλάμβανε μεγάλες επιτυχίες όπως το τραγούδι «Δεν θέλω να ξέρεις», το οποίο βραβεύτηκε με βραβείο Ποπ Κορν το 1997 ως το τραγούδι της δεκαετίας του 1990. Ακολούθησε ο δίσκος «Λάμπω», από τον οποίο εκτός από το ομώνυμο κομμάτι ξεχώρισαν και τα «Ακόμα μία», «Ό,τι θες εγώ» και «Σε χρειάζομαι» και το 1994 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ρε». Έναν χρόνο μετά ανέλαβε στην τηλεόραση το σόου «Με αγάπη Άννα», που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1.

Τον Φεβρουάριο του 1996, κυκλοφόρησε το «Κλίμα τροπικό», το οποίο έγινε διπλά πλατινένιο τα 130.000 αντίτυπα. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται πολλές μεγάλες της επιτυχίες όπως τα τραγούδια «Τρελαίνομαι», «Ελένη», «Παραλύω», «Πάρτε τα όλα» «Σεντόνια» και «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».

Μία χρονιά αργότερα η Άννα Βίσση πήρε τρία βραβεία στα Ποπ Κορν, στις κατηγορίες «Καλύτερη Γυναίκα Τραγουδίστρια», «Καλύτερη Ερμηνεία» και «Καλύτερο Ραδιοφωνικό Τραγούδι». Ακολούθησαν οι δίσκοι «Τραύμα» και «Αντίδοτο», όπως επίσης και πολλές επιτυχημένες εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Το καλοκαίρι του 1998 η Άννα Βίσση τραγούδησε στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, με τη φιλαρμονική ορχήστρα της Μόσχας, παρουσία του τότε προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη.

Το καλοκαίρι του 2000 κυκλοφόρησε την «Αγάπη υπερβολική» που έγινε 4 φορές πλατινένια σε Ελλάδα και Κύπρο, φτάνοντας τις 100.000 πωλήσεις. Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε και το αγγλόφωνο «Everything I Am» που έγινε πλατινένιο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ ακολούθησε το επίσης επιτυχημένο άλμπουμ «Κραυγή», το οποίο περιλάμβανε και το ντουέτο «Καλύτερα οι δυο μας», που τραγούδησε με την Καίτη Γαρμπή. 

Τον Απρίλιο του 2001 στα Ποπ Κορν, απέσπασε πέντε βραβεία, στις κατηγορίες «Καλύτερη Ελληνίδα Τραγουδίστρια», «Καλύτερο Τραγούδι», «Καλύτερη Ερμηνεία», «Καλύτερο Βίντεο Κλιπ» και «Καλύτερη Γυναικεία Σκηνική Παρουσία». Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ «Μάλα». 

Ακολούθησαν και άλλα επιτυχημένα τραγούδια, ενώ το 2004 η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Έπειτα κυκλοφόρησε τον δίσκο «Nylon», που έγινε πλατινένιος την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του, φτάνοντας τις 60.000 πωλήσεις.

Το 2006, η Άννα Βίσση εκπροσώπησε για δεύτερη φορά την Ελλάδα στη Eurovision του 2006, στην Αθήνα, με το τραγούδι «Everything», σε μουσική Νίκου Καρβέλα και σε στίχους της ίδιας της τραγουδίστριας, κατακτώντας την 9η θέση.

Η απόσταση που κάποιοι θεώρησαν κάμψη

Μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision η Άννα Βίσση αποφάσισε να πάρει μία απόσταση από τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι δεν εμφανίστηκε σε νυχτερινά μαγαζιά και δεν έβγαλε νέα τραγούδια για ένα διάστημα, προκειμένου να πάρει χρόνο για εκείνη. Κάποιοι τότε θεώρησαν ότι η καριέρα της βρίσκεται σε κάμψη, ωστόσο η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα δεν πτοήθηκε ποτέ από όσα λέγονται ή ακούγονται για εκείνη. 

Δεν κυκλοφόρησε νέους δίσκους για δύο χρόνια και επείχε από τα νυχτερινά κέντρα για τέσσερις σεζόν. Ταυτόχρονα, έκανε μία παύση στη συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα. Το 2008 έβγαλε τον δίσκο «Απαγορευμένο», με άλλους δημιουργούς, από το οποίο ξεχώρισαν τα τραγούδια «Το παρελθόν μου», «Στη πυρά», «Αλήτισσα ψυχή» και «Από μακριά κι αγαπημένοι». 

Έπειτα από τέσσερα χρόνια μακριά από τις πίστες επέστρεψε το 2010, καθώς εμφανίστηκε στο Αθηνών Αρένα με το «The Fabulous Show». Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο του 2010, συνεργάστηκε ξανά με τον Νίκο Καρβέλα κυκλοφορώντας το single «Αγάπη είναι εσύ».

Ακολούθησαν κάποια νέα τραγούδια τα επόμενα χρόνια, όπως το «Τυραννιέμαι», καθώς και τα «Δεν είναι ψέμα» και «Προτιμώ», τα οποία κυκλοφόρησε το 2012. Το 2013 κυκλοφόρησε ψηφιακά το νέο της τραγούδι «Η πιο μεγάλη απάτη είναι ο έρωτας» και το άλμπουμ «Η καθημερινότητα μας» κι έναν χρόνο αργότερα το κομμάτι «Καλύτερες μέρες».

Η Άννα Βίσση το 2010 / NDP PHOTO

Το Hotel Ερμού και η αποθέωση

Το 2015 η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε από την Panik Gold, θυγατρική της Panik Records τον δίσκο «Συνέντευξη» και τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου άρχισε να εμφανίζεται στο Hotel Ερμού, ένα ολοκαίνουργιου νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι. Στο πλευρό της βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο τραγουδιστής, Νικόλας Ραπτάκης και η ορχήστρα της, στην οποία βρισκόταν και ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ.

Από την πρώτη κιόλας σεζόν οι εμφανίσεις της Άννας Βίσση εκεί έγιναν talk of the town και κάθε σεζόν ακολουθούσε μία επόμενη ακόμα πιο επιτυχημένη. Μάλιστα, τον Μάιο του 2017 έκανε και καλοκαιρινές εμφανίσεις στην Αθήνα μετά από περίπου 17 χρόνια αποχής, στο Summer Hotel Ερμού.

 Τον Σεπτέμβριο τραγούδησε στα πλαίσια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ κυκλοφόρησε το τριπλό live album, Hotel Ερμού live 2015-2018, που περιλάμβανε 68 αγαπημένα της τραγούδια και ο δίσκος χαρακτηρίστηκε ως «Ο καλύτερος τριπλός live δίσκος της δεκαετίας».

Τον Δεκέμβριο 2019 κυκλοφόρησε μια συλλογή με σχεδόν όλη την δισκογραφία της Άννας Βίσση από το 1982 έως το 2019 και κάποια ακυκλοφόρητα τραγούδια. Η συλλογή αυτή έχει τίτλο «The Legendary Recordings 1982 - 2019» και περιείχε τους δίσκους: «Να 'Χες Καρδιά», «Κάτι Συμβαίνει», «Η Επόμενη Κίνηση», «Τώρα», «Έμπνευση», «Φωτιά», «Είμαι», «Δαίμονες», «Εμείς», «Λάμπω», «Άννα Βίσση Live», «Ρε», «Ω! Κύπρος», «Κλίμα Τροπικό», «Τραύμα», «Αντίδοτο», «Everything I Am», «Κραυγή», «Μάλα Η Μουσική Του Ανέμου», «Χ», «Παράξενες Εικόνες», «Άννα Βίσση Live 2004», «Nylon», «Απαγορευμένο», «Απαγορευμένο», «Αγάπη Είναι Εσύ», «Συνέντευξη», «Hotel Ερμού Live 2015 - 2018» και «Ηλιοτρόπια» και κάποια ειδικά τραγούδια. 

Σταθερό σημείο στην επαγγελματική της ζωή παρέμενε όλο αυτά τα χρόνια από το 2015 έως το 2026 το Hotel Ερμού και οι εμφανίσεις της ήταν συνεχώς sold out, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία για την τραγουδίστρια που είδε την καριέρα της να βρίσκεται ξανά στην κορυφή. 

Παράλληλα κυκλοφόρησε και αρκετά νέα τραγούδια όπως «Γκαζόζα», «Λεκές», «Σε περίπτωση που», αλλά και την «Εξαίρεση» που βγήκε τον Νοέμβριο του 2025. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2025 η Άννα Βίσση έκανε πρεμιέρα για 10η σεζόν στο Hotel Ermou, η οποία ολοκληρώθηκε στις 4 Απριλίου 2026. 

Στην τελευταία της εμφάνισης δίπλα της ήταν και ο Νίκος Καρβέλας τον οποίο υποδέχτηκε στη σκηνή και οι δυο τους χάρισαν στο κοινό μοναδικές ερμηνείες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, ανταλλάσσοντας κι ένα φιλί στο στόμα.

Στο φινάλε της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ήταν πολλά αγαπημένα πρόσωπα της Άννας Βίσση, όπως ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας με τη σύζυγό του, Δήμητρα Κούστα, ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες, η Ευγενία Σαμαρά, ο ηθοποιός Μιχαήλ Ταμπακάκης και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήρθε όταν η Άννα Βίσση αφιέρωσε το τραγούδι «Μεθυσμένη μου καρδιά» στην αδελφή της, Νίκη Βίσση.

Μερικές ημέρες αργότερα, ο Γιάννης Μωράκης, επιχειρηματίας του Hotel Ερμού έκανε μία ανάρτηση για το τέλος της συνεργασίας τους.

«10 χρόνια μαζί δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια. Είναι ένταση, δημιουργία, εξέλιξη. Η συνεργασία μας με την Άννα ξεκίνησε με το Hotel Ermou - έναν χώρο που από το μηδέν δημιουργήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς. Περάσαμε πολλές στιγμές. Δύσκολες και όμορφες, με ένταση - αλλά πάντα αληθινές. Και αυτές είναι που μένουν.

Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται εδώ. Με σεβασμό, εκτίμηση και μόνο τα καλύτερα να κρατάμε. Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η σχέση και η φιλία μας παραμένουν. Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνει. Με εκτίμηση - και σε ό,τι νέο ξεκινάς, μόνο επιτυχίες», έγραψε ο Γιάννης Μωράκης στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία της Άννας Βίσση.

 
 
 
 
 
Οι επιτυχημένες εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποίησε δύο μαγευτικές συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, συγκεντρώνοντας πάνω από 130.000 θεατές, σημειώνοντας για άλλη μια φορά ρεκόρ. Μάλιστα, είχε δηλώσει δικαιωμένη μετά τις δύο sold out συναυλίες της.

«Όταν κάνεις μία πορεία 50 και χρόνων, κι έχεις περάσει από πάνω, από κάτω κι από όλα. παίρνεις μία δικαίωση, γιατί έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν δύο φορές φέτος και μία από πέρυσι. Αυτό είναι δικαίωση», είχε δηλώσει η Άννα Βίσση στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Το σπουδαίο είναι ότι τα τραγούδια μου και η αγάπη του κόσμου έζησαν στον χρόνο, διαφορετικές γενιές και ηλικίες, αυτό είναι για μένα δικαίωση. Είναι ψυχρό λίγο το ΟΑΚΑ, αγαπάω το Καλλιμάρμαρο. Αλλά θα το σκεφτώ. Μη με βάζεις να λέω τέτοια για του χρόνου, θα δούμε», είχε αναφέρει ακόμα το 2025.

Το ραντεβού στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 θα κάνει μία μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

«Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κι εγώ και ο Νίκος και όλοι οι συνεργάτες μου, για την αγάπη που μας δείχνετε και αυτά που περιμένετε να κάνουμε, γιατί αυτά είναι που μας φτιάχνουν και μας κάνουν να φτάσουμε στο ΟΑΚΑ φέτος. Από τώρα ανησυχώ και προσπαθώ να το φτιάξω όσο καλύτερα γίνεται.

Θα ανταμείψω αυτή την αγάπη σας με ό,τι καλύτερο μπορώ. Μπορώ. Το ΟΑΚΑ θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βγει όπου να’ ναι ανακοίνωση. Τι να το κρύψω; 26 Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε. Κλείνει ένας ωραίος κύκλος, και εύχομαι και σε εσάς, που με εμπιστεύεστε, που με ακολουθείτε, να ανοίξει ένας καινούργιος καλύτερος. Γι’ αυτό θα προσπαθώ πάντα», ήταν τα λόγια της Άννας Βίσση.

Πολλές είναι, λοιπόν, οι αλλαγές στη ζωή της το τελευταίο διάστημα! Από τη μία, η Άννα Βίσση δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής, αποχαιρέτησε το Hotel Ερμού, ενώ ο κιθαρίστας της, Κάρλος Πέρεζ, και ο τραγουδιστής Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσαν τη λήξη της συνεργασίας τους.

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση! Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη "δουλειά" ούτε στη ζωή. Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή», έγραφε η ανακοίνωση του Carlos Perez στο Instagram.

«Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια…Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση…

 
 
 
 
 
Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια… για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά», ανέφερε στο βίντεό του με δάκρυα στα μάτια ο Νικόλας Ραπτάκης.

