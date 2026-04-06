Άννα Βίσση: O κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τη διάσημη τραγουδίστρια

Πολλές είναι οι αλλαγές στη ζωή της το τελευταίο διάστημα! Από τη μία, η Άννα Βίσση δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής, αποχαιρέτησε το «Hotel Ερμού, ενώ ταυτόχρονα φέρεται να έληξε η φιλία της με τη Χριστίνα Πολίτη και από την άλλη, ο κιθαρίστας της, Κάρλος Πέρεζ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας τους.

Ο ταλαντούχος μουσικός ήταν για 11 ολόκληρα χρόνια στο πλευρό της διάσημης τραγουδίστριας και ήταν πάντα δίπλα στην Άννα Βίσση σε κάθε της εμφάνισης. Όπως έγραψε στο Instagram ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη που του έδωσε και υποσχέθηκε στο κοινό ότι θα τα πουν ξανά σε μία επόμενη σκηνή.

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση!

Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη “δουλειά” ούτε στη ζωή.

Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει.

Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή», έγραφε η ανακοίνωση του Carlos Perez στο Instagram.

Εν τω μεταξύ, η Άννα Βίσση και η Χριστίνα Πολίτη πορεύτηκαν παράλληλα στη ζωή τα τελευταία 30 χρόνια, καταφέρνοντας να χτίσουν μία δυνατή φιλία που επισφραγίστηκε με μία κουμπαριά. Ωστόσο, πλέον οι δυο τους φέρεται να μην ανταλλάσσουν ούτε λέξη, όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου, μέσω της εκπομπής «Happy Day» τη Δευτέρα (06.04.2026).