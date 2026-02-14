Άννα Βίσση και APON τραγούδησαν μαζί στην πίστα του Hotel Ερμού – Η πρόταση της τραγουδίστριας

Ο APON διασκέδασε στο Hotel Ερμού και δεν πέρασε απαρατήρητος από την Άννα Βίσση. Κάποια στιγμή η δημοφιλής τραγουδίστρια τον προσκάλεσε στην πίστα και εκείνος δεν αρνήθηκε. Ήταν η ώρα που τα κινητά τηλέφωνα των θαμώνων πήραν «φωτιά», για να καταγράψουν την πιο ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς.

APON και Άννα Βίσση τραγούδησαν μαζί και απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα. Ωστόσο, η βραδιά δεν έμεινε μόνο στο ντουέτο.

Η Άννα Βίσση, του πρότεινε δημόσια πως θα του ταίριαζε απόλυτα να συνεχίσει την επόμενη χρονιά στο συγκεκριμένο μαγαζί, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η ίδια θα μεταφερθεί τη νέα σεζόν στο Αθηνών Αρένα.

Όπως ανέφερε η Άννα Βίσση προ ημερών, το «Αθηνών Αρένα» θα αλλάξει όψη και θα μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, που θα αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους τόσο τους θαμώνες όσο και την ίδια. Τη φετινή σεζόν πάντως συνεχίζει στο Hotel Ερμού, που γεμίζει ασφυκτικά σε κάθε εμφάνιση της «απόλυτης» σταρ.

Η Άννα Βίσση έχει επιλέξει να κρατά κοντά της ανθρώπους που λειτουργούν ως πραγματικά στηρίγματα. Η Δήμητρα Κόυστα ανήκει ξεκάθαρα σε αυτήν την κατηγορία. Πρόκειται για μια φιλία που δεν περιορίζεται στις καλές στιγμές ή στις επιτυχίες, αλλά επεκτείνεται και στις πιο απαιτητικές φάσεις της ζωής και της καριέρας της τραγουδίστριας.