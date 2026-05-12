Νέα ήττα για την Μπλέικ Λάιβλι: Απορρίφθηκε το αίτημα της για κάλυψη των δικαστικών εξόδων μετά τον συμβιβασμό με τον Τζάστιν Μπαλντόνι

Νέα ήττα για την ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι, καθώς δικαστής απέρριψε το αίτημά της να καταθέσει επιπλέον στοιχεία σχετικά με την κάλυψη των δικαστικών εξόδων από τον Τζάστιν Μπαλντόνι, λίγες ημέρες μετά τον αιφνιδιαστικό συμβιβασμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η Μπλέικ Λάιβλι επιδίωκε να ενισχύσει τη θέση της με νέα υπομνήματα πριν το δικαστήριο αποφασίσει οριστικά για το αν δικαιούται αποζημίωση ή κάλυψη εξόδων. Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα, σταματώντας τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Παρότι η υπόθεση έχει τυπικά κλείσει, το ζήτημα των δικαστικών εξόδων παραμένει ανοιχτό και αναμένεται η τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγο μετά τον συμβιβασμό που έβαλε τέλος στη σχεδόν διετή δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας «It Ends With Us».

Παρά τη συμφωνία, η Λάιβλι συνεχίζει να διεκδικεί την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη «νικήτρια πλευρά» στην αγωγή δυσφήμισης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον της ο Μπαλντόνι.

Η ίδια έχει ζητήσει, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ακόμα και τριπλασιασμό των αποζημιώσεων, καθώς και επιβολή ποινικών αποζημιώσεων.

Ο Μπαλντόνι είχε καταθέσει ανταγωγή και κατά του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, καθώς και κατά της εφημερίδας New York Times, ωστόσο η υπόθεση απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Ο συμβιβασμός που ανακοινώθηκε πρόσφατα δεν περιλάμβανε χρηματική αποζημίωση, παρά το γεγονός ότι η Λάιβλι είχε ισχυριστεί πως υπέστη οικονομικές απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων λόγω φθοράς της φήμης της.

Οι δύο πλευρές έδωσαν διαφορετικές ερμηνείες για την έκβαση της υπόθεσης, με την ομάδα της ηθοποιού να κάνει λόγο για «μεγάλη δικαίωση», ενώ η πλευρά του Μπαλντόνι υποστηρίζει ότι η συμφωνία αποτελεί «πλήρη νίκη».

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η Λάιβλι κατηγόρησε τον συμπρωταγωνιστή της για σεξουαλική παρενόχληση και εκδικητική συμπεριφορά, κατηγορίες που εκείνος αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή κατηγορηματικά.