Άννα Βίσση: Κρούση σε Ρίκι Μάρτιν και Τζένιφερ Λόπεζ για να εμφανιστούν στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Η επικείμενη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου είναι ένα από τα θέματα των ημερών, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έγινε sold out. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγωγή έχει κάνει κρούση σε δύο διάσημους σταρ της μουσικής σκηνής, τον Ρίκι Μάρτιν και την Τζένιφερ Λόπεζ, προκειμένου να εμφανιστούν ως γκεστ στη σκηνή.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες έγιναν γνωστές και οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ που ξεκινούν από 21 ευρώ και φτάνουν τα 477 ευρώ. Η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1 μετέδωσε το Σάββατο (18.04.2026) ένα ρεπορτάζ, αναφέροντας ότι ζητήθηκε από τον Ρίκι Μάρτιν να εμφανιστεί για 15 λεπτά στο ΟΑΚΑ, όμως εκείνος αρνήθηκε. Ταυτόχρονα, έχει γίνει κρούση και στη Τζένιφερ Λόπεζ, καθώς είναι επιθυμία της Άννας Βίσση να μοιραστούν την ίδια σκηνή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται πουλήθηκαν περισσότερα από 70.000 εισιτήρια μέσα σε 22 ώρες, ενώ η παραγωγή έχει συνολικό κόστος 5 εκατομμυρίων ευρώ και διαθέτει μια εντυπωσιακή κυκλική σκηνή 360 μοιρών.

«Έχουν κάνει μία κρούση στον Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος αρνήθηκε να έρθει. Λένε ότι η αμοιβή για τον guest ο οποίος θα βγει 15 λεπτά θα είναι 500.000 ευρώ», ανέφερε ο δημοσιογράφος Αντώνης Λαγουδάκης.

«Πάντως λένε ότι ο μεγάλος πόθος της Άννας Βίσση να έρθει στη συναυλία ως γκεστ και μάλλον έχουν κάνει μία κρούση είναι η Τζένιφερ Λόπεζ. Λένε ότι αν έρθει θα εμφανιστεί 15 λεπτά. Εντάξει, εγώ πιστεύω τώρα, άμα είναι να έρθει κάποιος guest, κάτι θα κάνουνε με την Άννα Βίσση μαζί.

Μπορεί να είναι και ο Έλτον Τζον, που είναι και φίλοι. Έχει αρκετούς γνωστούς η Άννα Βίσση στο εξωτερικό. Σίγουρα θα είναι μια πολύ ωραία έκπληξη για το κοινό. Είναι σε αναμονή το κοινό τώρα και προφανώς θα το μάθουμε τελευταία στιγμή», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.