Ιωάννα Σιαμπάνη: Οι νέες φωτογραφίες πριν τον ερχομό του δεύτερου γιου της – «Μια κοιλίτσα, δυο αγάπες»

Έτοιμοι να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά είναι η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος. Το ερωτευμένο ζευγάρι πρόσφατα ανακοίνωσε πως περιμένει αγοράκι.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε στα social media, η Ιωάννα Σιαμπάνη μοιράστηκε τις νέες τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της από το παιδικό δωμάτιο. «Μια κοιλίτσα…δύο αγάπες! Πως χωράνε τόσα συναισθήματα σε μια στιγμή;» έγραψε, λίγες εβδομάδες πριν μπει στο μαιευτήριο να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2022, λίγους μήνες πριν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.