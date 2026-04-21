Ρις Γουίδερσπουν: «Δεν πιστεύω ότι οι υπολογιστές πρέπει να αντικαταστήσουν την ανθρωπότητα» – Η απάντηση μετά τις αντιδράσεις

Η ηθοποιός Ρις Γουίδερσπουν τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της και επιχειρώντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Όλα ξεκίνησαν στις 16 Απριλίου, όταν η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο ενθάρρυνε –κυρίως τις γυναίκες– να αρχίσουν να εξοικειώνονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας πως πρόκειται για μια τεχνολογική εξέλιξη που ήδη αλλάζει τα πάντα. «Η επανάσταση της AI έχει ήδη ξεκινήσει και θέλω να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα και να το μοιραστώ μαζί σας», ανέφερε η Ρις Γουίδερσπουν χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η τοποθέτησή της δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντίθετα, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, το περιβάλλον και τη δημιουργικότητα.

Η απάντησή της Ρις Γουίδερσπουν μετά τον σάλο

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 20 Απριλίου, η Ρις Γουίδερσπουν επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Instagram Stories, θέλοντας να απαντήσει στην κριτική.

«Μάλλον η ανάρτησή μου για την AI έβαλε τον κόσμο να συζητά», έγραψε, διευκρινίζοντας: «Για να είμαι ξεκάθαρη, κανείς δεν με πληρώνει για να μιλάω γι’ αυτό. Είμαι απλώς ένας περίεργος άνθρωπος που θέλει να μάθει».

Η ίδια αποκάλυψε μάλιστα πως ακόμα και τα παιδιά της ήδη μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ σημείωσε ότι βλέπει την AI να εφαρμόζεται πλέον σε κάθε τομέα της επαγγελματικής ζωής.

«Καταλαβαίνω τις ανησυχίες».

Παράλληλα, δεν αγνόησε την κριτική, αναγνωρίζοντας ότι οι φόβοι που εκφράζονται είναι απολύτως βάσιμοι. Όπως είπε, κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει πολλούς επαγγελματικούς κλάδους.

H Ρις Γουίδερσπουν αναφέρθηκε επίσης στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επισημαίνοντας ότι τα data centers που στηρίζουν τα συστήματα AI απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού, δημιουργώντας επιπλέον προβληματισμούς.

«Με νοιάζουν βαθιά οι τοπικές κοινότητες και έχω ανησυχίες για την εξέλιξη της τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI)», τόνισε. «Οι υπολογιστές δεν πρέπει να αντικαταστήσουν την ανθρωπότητα»

Παρά τις αντιδράσεις, η ίδια δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να ενημερώνεται και να μαθαίνει όσο περισσότερα μπορεί για την τεχνολογία, καλώντας όσους το επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. «Αν θέλετε να μάθετε μαζί μου, υπέροχα. Αν όχι, είναι επίσης εντάξει», ανέφερε.

Η Ρις Γουίδερσπουν έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως έχει επισημάνει, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να δουν τις δουλειές τους να αυτοματοποιούνται, την ώρα που χρησιμοποιούν εργαλεία AI λιγότερο συχνά από τους άνδρες — κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, πρέπει να αλλάξει άμεσα. Η βασική της θέση παραμένει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που μπορεί να αγνοηθεί.

Αντίθετα, πιστεύει πως η κατανόηση και η σωστή χρήση της είναι απαραίτητη, ειδικά σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Την ίδια στιγμή, όμως, αναγνωρίζει ότι η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από σοβαρά ερωτήματα — κοινωνικά, επαγγελματικά και ηθικά — που δεν μπορούν να αγνοηθούν.