Ανθή Βούλγαρη: «Σκεφτόμουν “γιατί να κάνω καισαρική”, θα ήθελα πάρα πολύ να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό»

Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Ανθή Βούλγαρη, μέσω του TikTok, ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψε θα μοιράζεται προβληματισμούς με νέες μανούλες. Για αρχή, λοιπόν, η Ανθή Βούλγαρη μοιράστηκε δημοσίως τις σκέψεις της για το γεγονός ότι έφερε στον κόσμο τον γιο της με καισαρική τομή και όχι με φυσιολογικό τοκετό.

Η γνωστή δημοσιογράφος έγινε μητέρα στις 11 Μαρτίου 2025, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιές μωράκι, καρπό του γάμου της με τον Κώστα Κωνσταντινίδη. Όμως όπως ομολόγησε η Ανθή Βούλγαρη ένιωθε κάποιες τύψεις που δε γέννησε φυσιολογικά, αλλά είναι ευγνώμων που η επιστήμη έχει προχωρήσει και βοηθάει τις γυναίκες στην κρίσιμη στιγμή της γέννησης των παιδιών τους.

«Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ήθελα πάρα πολλές μέρες να κάνω αυτό το βίντεο και τώρα που έχει λίγη ησυχία που κοιμάται ο μικρός, βρήκα την ευκαιρία. Κατά καιρούς διαβάζω πολλά μηνύματα από πολλές από εσάς που με ρωτάτε πώς αισθάνομαι που γέννησα με καισαρική, πώς αισθάνομαι μετά την γέννα, πώς είμαι ψυχολογικά. Πάρα πολλά ερωτήματα. Είπα, λοιπόν, ότι θα κάνω κάποια βιντεάκια να σας απαντάω. Κάθε φορά θα απαντάω σε ένα θέμα, ίσως κάποιες εμπειρίες μας ταυτιστούν, μπορούμε να ανταλλάξουμε τη σκέψη μας, αυτός είναι ο λόγος, ούτε ειδική είμαι, ούτε τεράστια εμπειρία έχω.

Θα ξεκινήσω από κάτι που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Πολλές κοπέλες μου έχετε στείλει για την καισαρική και νιώθω ότι έχετε τύψεις. Δεν θα σας το κρύψω και εγώ σκεφτόμουν “γιατί να γεννήσω με καισαρική”, θα ήθελα πάρα πολύ να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει είναι να είναι καλά τα παιδάκια μας και να είμαστε και εμείς καλά για να μπορέσουμε να τα μεγαλώσουμε. Είναι προτιμότερο να γεννηθεί ένα παιδί υγιές και να έχει μια μαμά υγιή, κατά την ταπεινή μου άποψη, από το να υπάρχουν προβλήματα στη γέννα. Είναι πανέμορφο να γεννήσεις φυσιολογικά.

Από εκεί και πέρα, έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη, ευτυχώς, δεν γεννάμε πλέον στα χωράφια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να νιώθουμε τύψεις και να απολογούμαστε για το πώς έχουμε γεννήσει. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες που δεν θέλουν καν να μπουν στη διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού, γιατί είναι κακό αυτό; Πραγματικά, αυτή είναι η άποψή μου», δήλωσε η Ανθή Βούλγαρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσιάστρια του MEGA πρόσφατα είχε εξομολογηθεί ότι έμαθε ότι είναι έγκυος, ενώ είχε αποκλείσει πλέον το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα.