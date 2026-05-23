Iron Maiden: Κοσμοσυρροή στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία – Ξεκίνησαν από νωρίς οι ουρές

Λίγη ώρα μακριά είναι πλέον η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ και οι φανς έχουν ήδη ξεκινήσει να γεμίζουν το στάδιο του ΟΑΚΑ εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή θέση για να δουν το αγαπημένο τους συγκρότημα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026».

Η προσέλευση του κόσμου στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία είναι τεράστια με ουρές να φτάνουν τα 800 μέτρα, αφού από αρκετά νωρίς θαυμαστές των Iron Maiden γεμίζουν τους γύρω χώρους φορώντας καπέλα και μπλουζάκια που απεικονίζουν το συγκρότημα.

Οι πύλες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00 και οι Anthrax θα ανέβουν στη σκηνή στις 19:00, ανοίγοντας τη συναυλία, με το αγαπημένο συγκρότημα να ξεκινάει την εμφάνισή του στις 20:40.

Ο χώρος κοντά στη σκηνή είναι πλέον κατάμεστος με τους θαυμαστές να συνεχίζουν να μπαίνουν στο γήπεδο και να τρέχουν να φτάσουν στη θέση τους για να μην χάσουν ούτε δευτερόλεπτο από τη συναυλία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας θα εισέρχονται κυρίως από την Πύλη ΣΤ επί της λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ τους παρέχεται και ελεύθερος χώρος στάθμευσης από τη λεωφόρο Κύμης.

Μεγάλες ουρές υπάρχουν και στα μαγαζιά που έχουν τοποθετηθεί έξω από το στάδιο, όπου οι θαυμαστές μπορούν να προμηθευτούν ρούχα και αξεσουάρ από το merch των Iron Maiden.

Νεαροί θαυμαστές μίλησαν στην κάμερα του OrangePress για το αγαπημένο τους συγκρότημα αποδεικνύοντας την διαχρονικότητα των Iron Maiden. Αυτοί ανυπομονούν να ακούσουν το «Alexander the Great», αν και όπως σημειώνουν είναι «αυτό που ξέρω ότι δεν θα το παίξουν», αλλά και για το «Rime of the Ancient Mariner» για το οποίο δηλώνουν βέβαιοι πως «αυτό θα το παίξουν και θα γίνει χαμός», χωρίς φυσικά να ξεχνούν τα κλασικά «Aces High» και «The Trooper».

