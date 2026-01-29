Lifestyle

Άντζελα Γκερέκου: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι έγιναν εκατομμυριούχοι πουλώντας την προσωπική τους ζωή

«Έχω κάνει ψυχανάλυση πολλά χρόνια και έχω μελετήσει ψυχολογία» είπε μεταξύ άλλων η Άντζελα Γκερέκου
Άντζελα Γκερέκου
Άντζελα Γκερέκου / NDP PHOTO

«Χρησιμοποίησαν όλα τα ανήθικα μέσα για να μην έχω τον κόσμο κοντά μου» είπε μεταξύ άλλων η Άντζελα Γκερέκου.

Η Άντζελα Γκερέκου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πορτατίφ» του Κρήτη TV και την Νάντια Αϊβάτογλου, όπου ένα μικρό απόσπασμα παρακολουθήσαμε σήμερα στο Buongiorno.

«Όταν ήμουν πιο νέα, με πείραζε που έμενα στην εικόνα μου κι έλεγα “δεν βλέπουν την ψυχή και το μυαλό μου;”», είπε αρχικά η Άντζελα Γκερέκου.

Η Άντζελα Γκερέκου είπε στη συνέχεια: «Έχω κάνει ψυχανάλυση πολλά χρόνια και έχω μελετήσει ψυχολογία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι έχουν γίνει εκατομμυριούχοι πουλώντας την προσωπική τους ζωή» είπε στο απόσπασμα που μεταδόθηκε από την εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

«Στην πρώτη μου προεκλογική εκστρατεία, χρησιμοποίησαν όλα τα ανήθικα μέσα για να μην έχω τον κόσμο κοντά μου».

