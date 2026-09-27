Η Αφροδίτη Γραμμέλη μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: «Μην είστε μίζεροι, λύστε τα θέματά σας»

Η Αφροδίτη Γραμμέλη αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί κατά των «μίζερων» σχολίων που γράφτηκαν από ορισμένους στο διαδίκτυο μετά τη μεγαλειώδη συναυλία που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026). Η δημοσιογράφος έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, υπερασπιζόμενη την επιτυχία της τραγουδίστριας.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη αποθέωσε την Άννα Βίσση και τόνισε ότι το κοινό χόρευε, τραγουδούσε και γέλαγε σε μια άρτια και απίστευτη παραγωγή για τα ελληνικά δεδομένα. Κάλεσε όσους σχολιάζουν αρνητικά να λύσουν τα θέματά τους και να χαρούν με τη χαρά και την επιτυχία των ανθρώπων που πραγματικά το αξίζουν.

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Όπως έγραψε η Αφροδίτη Γραμμέλη: «Είδαμε ανθρώπους να χορεύουν, να τραγουδούν και να γελάνε. Είδαμε μια καλλιτεχνάρα να μαζεύει 100 χιλιάδες κόσμο. Είδαμε μια παραγωγή άρτια και απίστευτη για τα ελληνικά δεδομένα”.

“Μην είστε μίζεροι! Λύστε τα θέματα σας και χαρείτε με την χαρά και την επιτυχία αυτών που αξίζουν” σημειώνει χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Γραμμέλη σ’ αυτό το νέο διαδικτυακό της μοίρασμα».

Μέσα στη λάμψη και την εκρηκτικότητα της βραδιάς, υπήρξε και μια στιγμή απόλυτης σιωπής και συγκίνησης. Η αναφορά της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη πάγωσε για λίγο τον χρόνο.

Η Άννα μίλησε με λόγια βαθιά συγκινητικά, λέγοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης «γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας». Αναφέρθηκε στην απώλειά του και ευχήθηκε να μπορούσε να δει το κύμα αγάπης που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από το όνομά του.