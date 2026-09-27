Η Βάσια Παναγοπούλου για τα προσωπικά της: Προφανώς έχω κάνει λάθη, έχω φάει τα μούτρα μου πολλές φορές

Η Βάσια Παναγοπούλου μίλησε για την προσωπική της ζωή και την επαγγελματική πορεία της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» και μεταδόθηκε το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε – μεταξύ άλλων – στην εξωτερική της εμφάνιση και τόνισε πως αδυνάτισε μετά από μεγάλη προσπάθεια και πως αναγκάστηκε να βάψει τα μαλλιά της, για τις ανάγκες ενός ρόλου.

Η Βάσια Παναγοπούλου έχει αποκτήσει συνολικά τρία παιδιά από τους γάμους της: μια κόρη και δύο γιους. Θέλει να έχει μια «ελεύθερη σχέση» μαζί τους και να μην διστάζουν να της πουν ό,τι τους απασχολεί. Σε προσωπικό επίπεδο, ανέφερε πως αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο, ίσως έπαιρνε διαφορετικές αποφάσεις.

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«Έγινα ξανθιά λόγω της νέας σειράς που παίζω, τις “Μπλε ώρες”. Αν δεν ερχόταν ένας ρόλος, δε θα μου πέρναγε ποτέ από το μυαλό να γίνω ξανθιά. Αυτό έχει γίνει από τον Απρίλιο, κι ακόμα περνάω από τον καθρέφτη και λέω “ποιά είναι αυτή;”, δε το έχω συνηθίσει» είπε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως: «Τα κιλά τα έχασα όχι για λόγους φιλαρέσκειας. Μου πήρε πάνω από έναν χρόνο να αδυνατίσω. Δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, και δεν έγινε μαγικά. Σαφώς μεγαλώνοντας περνάμε από διάφορες ορμονικές φάσεις, σταμάτησα και το κάπνισμα, και όλο αυτό συνέπεσε και με την εμμηνόπαυση. Μιλάω γι’ αυτό, είναι ανθρώπινο. Προφανώς γίνονται κάποιες αλλαγές στον κύκλο ζωής μιας γυναίκας.

Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ταμπού. Οτιδήποτε υπήρξε ταμπού στη ζωή των γυναικών, οδήγησε μόνο σε αρνητικά πράγματα. Όπως το να μη μιλάμε όταν δεχόμαστε πίεση ή βία».

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Θέλω η σχέση με τους γιους μου να είναι ελεύθερη… Να νιώθουν ότι μπορούν να ανοίγουν τα φτερά τους χωρίς να έχουν να κουβαλήσουν ένα βάρος…Το παιδί πρέπει να μπορεί να είναι ανεξάρτητο» ανέφερε σε άλλο σημείο η Βασία Παναγοπούλου.

Τέλος, η Βάσια Παναγοπούλου είπε: «Σε προσωπικό επίπεδο αν μπορούσα να γυρίσω πίσω, μπορεί να είχα κάνει άλλες επιλογές. Προφανώς έχω κάνει λάθη, προφανώς έχω φάει τα μούτρα μου, προφανώς έχω μετρήσει πολλές προσωπικές αποτυχίες