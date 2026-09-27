Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Μοίρασε τριαντάφυλλα στους συντελεστές του έργου «Υπηρέτης δύο αφεντάδων»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στο κοινό και στους συνεργάτες του, καθώς μοίρασε κόκκινα τριαντάφυλλα σε όλα τα μέλη του θιάσου κατά τη διάρκεια της τελευταίας παράστασης της περιοδείας του έργου «Υπηρέτης δύο αφεντάδων». Ήταν το «ευχαριστώ» του ηθοποιού στους συναδέλφους του, με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Η ξεχωριστή αυτή κίνηση έγινε στην Ηλιούπολη, την ώρα της υπόκλισης, με τον γνωστό ηθοποιό – που ενσάρκωνε τον ρόλο του Τρουφαλντίνου – να αποχαιρετά με αυτόν τον τρυφερό τρόπο τους συναδέλφους του, γιορτάζοντας το φινάλε μιας άκρως επιτυχημένης καλοκαιρινής διαδρομής. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εμφανίστηκε με κόκκινα τριαντάφυλλα και τα κινητά τηλέφωνα των θεατών πήραν «φωτιά».

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Όλα έγιναν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026, στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Άλσους «Δημήτρης Κιντής» στην Ηλιούπολη.

Το σχετικό βίντεο από τη θεατρική σκηνή έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια για το ήθος και τη συναδελφικότητά του ηθοποιού.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει φέτος στον εμβληματικό ρόλο του «Συρανό» του Εντμόν Ροστάν. Η μεγάλη αυτή θεατρική επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ακροπόλ στην Αθήνα, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 11 Νοεμβρίου 2026.