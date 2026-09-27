Αχιλλέας Ζέρβας: Με εκφράζει 1.000% η ατάκα «είμαι παιδί της καρπαζιάς» αποκαλύπτει ο νεαρός ηθοποιός του «Ριφιφί»

Ο Αχιλλέας Ζέρβας είναι ο νεαρός ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως «Θέμης» στην επιτυχημένη αστυνομική σειρά «Ριφιφί» σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια τόσο για τις δυσκολίες των παιδικών χρόνων του, όσο και για τον τρόπο που συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη της σειράς.

Όπως είπε ο ηθοποιός: «Είχα πάει σε ένα σεμινάριο του Σωτήρη Τσαφούλια και ζήτησε να με δει για ένα casting. Έμαθα αυτό που μου ζήτησε πολύ καλά, με βάση τα δικά μου δεδομένα. Με πήρε λίγες ημέρες μετά και μου είπε ότι είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, και του λέω, “κι εγώ ο Τζόνι Ντεπ”.

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Ομολογώ ότι δεν περίμενα ότι μια μέρα θα έπαιζα με όλους αυτούς τους σπουδαίους ηθοποιούς. Πριν 25 χρόνια είχα πει στον συγχωρεμένο τον πατέρα μου ότι θα παίξω μια μέρα με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, και γέλαγε» είπε αρχικά ο Αχιλλέας Ζέρβας.

«Με εκφράζει στο 1.000% η ατάκα, “είμαι παιδί της καρπαζιάς”. Ό,τι πιο βιωματικό θα μπορούσα να πω στην πρώτη μου δουλειά ως ηθοποιός, το είπα. Και στο σχολείο, και στις δουλειές που έχω κάνει, και στη ζωή μου, το έχω βιώσει πολύ έντονα… Επιχείρησα να μπω σε δραματικές σχολές, αλλά λόγω της ομιλίας και του τραυλισμού μου, δεν με πήραν» αποκάλυψε στη συνέχεια ο Αχιλλέας Ζέρβας.

Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική εργαζόταν ως διανομέας. Η μεγάλη αλλαγή στη ζωή του ήρθε όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας διέκρινε το ταλέντο του και του πρότεινε τον ρόλο του «Θέμη», του αόρατου πληροφοριοδότη της ομάδας στη σειρά.