Απαγόρευση εισόδου για τους Kneecap πριν το φεστιβάλ «Sziget» στην Ουγγαρία

Η Ουγγαρία απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφός της στο συγκρότημα ραπ Kneecap, από το Μπέλφαστ, το οποίο επρόκειτο να εμφανιστεί σε φεστιβάλ, επικαλούμενη δηλώσεις που θεωρούνται αντισημιτικές και υποτιθέμενη υποστήριξη σε οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (24.07.2025) ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ζόλταν Κόβατς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κόβατς δήλωσε ότι οι Kneecap χρησιμοποιούν «ρητορική μίσους» και εξυμνούν τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, αιτιολογώντας έτσι την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την είσοδό τους στο Sziget. Το συγκρότημα επρόκειτο να εμφανιστεί στην Ουγγαρία, στο δημοφιλές φεστιβάλ Sziget στη Βουδαπέστη.

Ο εκπρόσωπος δημοσίευσε επίσης επίσημες επιστολές από τις ουγγρικές μεταναστευτικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η είσοδος των μελών του συγκροτήματος απαγορεύεται για διάστημα τριών ετών, με το σκεπτικό ότι η παρουσία τους θα συνιστούσε σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια.

