Eurovision 2026: Η ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό – «Αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες σουβλάκι ψήφισε Ελλάδα»

Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision και οι Έλληνες περιμένουν με αγωνία να δουν ζωντανά τον Akyla που κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες – μαζί με την ομάδα του – να κάνει διάσημο το τραγούδι του σε όλη την Ευρώπη και να αναπτερώσει τις ελπίδες για ακόμα μια νίκη της Ελλάδας στη Eurovision.

Και όλα δείχνουν ότι ο Αkylas διαθέτει τα πάντα για να φέρει το τρόπαιο της Eurovision στην Ελλάδα. Έχει κέφι, έχει χαρακτήρα, ένα σπιρτόζικο τραγούδι και κυρίως μια φράση που κολλάει στον νου – όπως κάθε μεγάλη επιτυχία που σέβεται τον εαυτό της: «Ferto».

Ο Akylas μόλις λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό έκανε μια έξυπνη ανάρτηση με τον ίδιο να δείχνει ότι ετοιμάζεται και να καλεί όλους να ψηφίσουν «6», τη θέση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό.

Φορώντας το χαρακτηριστικό σκούφο με τα αυτάκια μέσα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου καλεί στα αγγλικά τους χρήστες του διαδικτύου να ψηφίσουν «Ferto»: «Γεια σου Ευρώπη! Σήμερα ψηφίστε “Ferto”, ψηφίστε “6”. Ferto, Ferto mou, Ferto mou, Ferto. Σήμερα είναι η μέρα να ψηφίσεις 6 αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες μουσακά, σουβλάκι, ούζο, όμορφες ηλιόλουστες παραλίες πάμε στην Ελλάδα. Ferto mou».

O Akylas, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, φαίνεται πως ενώ είναι φαβορί, φιγουράρει στην 3η θέση με κορυφαίες να θεωρούνται η Αυστραλία και η Φινλανδία.

Το τραγούδι «Ferto» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση των προγνωστικών, με πιθανότητες 7% για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη Eurovision 2026.

Στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία με ποσοστό 41%, ενώ τη δεύτερη θέση έχει ανέβει η Αυστραλία, η οποία μετά την εμφάνιση της Delta Goodrem στον δεύτερο ημιτελικό είδε τις πιθανότητές της να εκτοξεύονται στο 22%.

Αντίθετα, η Κύπρος με την Antigoni και το τραγούδι «Jalla» έχει υποχωρήσει στη 17η θέση των προγνωστικών, συγκεντρώνοντας μόλις 1% πιθανότητες για τη νίκη.

Οι αποδόσεις πάντως μεταβάλλονται συνεχώς τις τελευταίες ώρες.

Ο μεγάλος τελικός

Στον σχολιασμό του Τελικού βρίσκονται για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision, μεταφέροντας με χιούμορ, εύστοχες παρατηρήσεις και τη μοναδική τους χημεία όλα όσα συμβαίνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει απευθείας από τη Βιέννη τον μεγάλο τελικό στις 22:00, μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης γιορτής της 70ής επετειακής διοργάνωσης.

Παράλληλα, η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών, απόψε, στον τελικό της Eurovision 2026:

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem» Γερμανία: Sarah Engels, «Fire» Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle» Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice» Αλβανία: Alis, «Nân» Ελλάδα: Akylas, «Ferto» Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym» Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse» Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene» Μάλτα: AIDAN, «Bella» Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS» Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga» Κροατία: LELEK, «Andromeda» Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei» Γαλλία: Monroe, «Regarde !» Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!» Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» Πολωνία: ALICJA, «Pray» Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más» Σουηδία: FELICIA, «My System» Κύπρος: Antigoni, «JALLA» Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì» Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA» Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me» Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Πώς ψηφίζουν οι τηλεθεατές

Και φέτος, οι τηλεθεατές δεν μπορούν να ψηφίσουν τη χώρα τους, αν παρακολουθούν από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τους φορέα – δηλαδή στην Ελλάδα οι τηλεθεατές δεν μπορούν να ψηφίσουν τον Akyla, αλλά οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν.

Κάθε χρήστης του televoting έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων, με μία σημαντική αλλαγή φέτος στο σύστημα.

Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων. Το κοινό μπορεί να ψηφίσει: