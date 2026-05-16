Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα – Όλες οι λεπτομέρειες

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα το απόγευμα του Σαββάτου (16.05.2026).

Τη χαρμόσυνη είδηση αποκάλυψε το tlife.gr και η Κάλλια Καρτσάκη, αναφέρονται ότι ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού έγινε στις 18:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων προσκεκλημένων. Κουμπάροι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα ήταν μία φίλη της ηθοποιού με τον σύντροφό της.

Η όμορφη νύφη φόρεσε ένα εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα και ο Μπρούνο Τσερέλα ένα λευκό κοστούμι.

«Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι αλλά και πολύ ευτυχισμένοι», ανέφερε στο tlife.gr άνθρωπος που είδε το ζευγάρι από κοντά.

Αν και εδώ πολύ και καιρό, οι πληροφορίες ήθελαν το ζευγάρι να παντρεύεται στην Πάρο, τελικά η αναγγελία του γάμου τους αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες ότι η τελετή θα γινόταν στην Αττική. Η δημοσίευση έγινε στην εφημερίδα «Πολίτης Χίου».

«Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στη Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονυσίου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφιαασιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική», έγραφε η αγγελία του γάμου του ζευγαριού.