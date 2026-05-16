Δήμητρα Παπαδήμα: «Νομίζω πως δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άνδρας στη ζωή μου»

«Από τώρα, από τα 60 και πάνω, τα θεωρώ όλα μάταια»
Η Δήμητρα Παπαδήμα / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Η Δήμητρα Παπαδήμα αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» αρκετά για τη ζωή της μετά τα 60, τον έρωτα και παραδέχθηκε πως δεν την έχει ερωτευθεί κανείς μέχρι σήμερα.

Η Δήμητρα Παπαδήμα είπε αρχικά πως «είμαστε μαζί με τον Γιάννη 34 χρόνια. Νομίζω πως δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άνδρας στη ζωή μου. Με έχουν καψουρευτεί, μεγάλη η διαφορά. Δηλαδή όταν σου λέει ο άλλος ότι είσαι τρόπαιο, αυτό δεν είναι αγάπη”.

«Αυτός εδώ πέρα (σ.σ. ο Γιάννης Μποσταντζόγλου) κάτι… Αυτός είναι πολύ μωρό όμως. Είχα προτάσεις από πάρα πολύ μικρή, από 16 χρονών, από το εξωτερικό για μόντελινγκ, για ταινίες μετά και ο Γιάννης πάντα μου έλεγε “πήγαινε, μην το αφήνεις”. Δεν πήγα όμως πουθενά» συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Μεταξύ άλλων, εξέφρασε τη δική της άποψη για τη ζωή μετά τα 60. «Από τώρα, από τα 60 και πάνω, τα θεωρώ όλα μάταια. Μέχρι τα 60 ήθελα να κάνω πράγματα, έδινα νόημα στη ζωή μου, ήταν το ερωτικό κομμάτι.

Τώρα, ας πούμε, κοιτάω τα νέα παιδιά και τα λυπάμαι» επισήμανε στο τέλος η Δήμητρα Παπαδήμα.

