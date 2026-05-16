Ψηφιακές στιγμές σε nanoseconds – Η καθημερινότητα των νέων σε Instagram και TikTok

Το κινητό στην τσέπη γίνεται πύλη: ένα άνοιγμα της οθόνης, μερικά γρήγορα scrolls και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχει ήδη κριθεί αν κάτι θα τραβήξει την προσοχή σου ή θα χαθεί για πάντα στο ψηφιακό ρεύμα περιεχομένου.

Για όσους έχουν μεγαλώσει με το Instagram και το TikTok, αυτό το «τώρα ή ποτέ» έχει γίνει καθημερινότητα.

Ο όρος «nanoseconds» δεν χρησιμοποιείται κυριολεκτικά, αλλά ως μεταφορά από ψυχολόγους, νευροεπιστήμονες και ειδικούς στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να περιγράψει την εξαιρετικά γρήγορη επεξεργασία και απόρριψη πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Οι μελέτες πάνω στη συμπεριφορά των χρηστών δείχνουν ότι η αρχική κρίση ενός post μπορεί να γίνει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, γεγονός που έχει οδηγήσει στη χρήση μιας πιο «ακραίας» εικόνας χρόνου για να αποδοθεί αυτή η ταχύτητα.

Στο TikTok, ένα βίντεο πρέπει σχεδόν ακαριαία να τραβήξει το βλέμμα.

Στο Instagram, ένα απλό swipe αρκεί για να το προσπεράσεις.

Ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται σταδιακά να περιμένει άμεση ανταμοιβή: νέα εικόνα, νέο περιεχόμενο, νέα δόση επιβεβαίωσης. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, συχνά εμφανίζονται συναισθήματα βαρεμάρας, ανησυχίας ή η ανάγκη για συνεχή αναζήτηση νέου ερεθίσματος.

Στους εφήβους, αυτή η συνθήκη εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η περιήγηση γίνεται σχεδόν αντανακλαστική, η προσοχή αποσπάται εύκολα και η συνεχής έκθεση σε προσεκτικά «επιμελημένες» εικόνες ζωής άλλων εντείνει φαινόμενα σύγκρισης και ανασφάλειας.

Ένα viral post μπορεί να λειτουργήσει ως σύντομη «δόση» επιβεβαίωσης, η οποία όμως εξαντλείται γρήγορα, αφήνοντας πίσω της ένα αίσθημα κενού.

Παράλληλα, παρατηρείται μείωση της ικανότητας παρατεταμένης συγκέντρωσης, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες όπως το διάβασμα ή η μελέτη. Όταν ο εγκέφαλος έχει συνηθίσει σε γρήγορη εναλλαγή ερεθισμάτων, η παραμονή σε μια απαιτητική, χρονοβόρα διαδικασία γίνεται δυσκολότερη.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι νέοι αδυνατούν να συγκεντρωθούν. Αντίθετα, δείχνει ότι χρειάζονται συνειδητές στρατηγικές επανεκπαίδευσης της προσοχής και καλύτερη διαχείριση του ψηφιακού χρόνου.

Η εικόνα όμως δεν είναι μονοδιάστατη. Η ίδια ταχύτητα που μπορεί να διασπά την προσοχή, επιτρέπει ταυτόχρονα την άμεση διάδοση ιδεών, τη γρήγορη κινητοποίηση κοινοτήτων και τη δημιουργία περιεχομένου που μπορεί να επηρεάσει δημόσιες συζητήσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι η απόρριψη της ψηφιακής ταχύτητας, αλλά η ισορροπημένη χρήση της. Η διατήρηση της δημιουργικότητας και της άμεσης επικοινωνίας χωρίς την απώλεια της ικανότητας για βαθύτερη σκέψη, συγκέντρωση και συναισθηματική σταθερότητα.

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται όρια, καλλιέργεια ψηφιακής παιδείας στα σχολεία και συνειδητές συνήθειες που επαναφέρουν πιο αργούς και ουσιαστικούς ρυθμούς στην καθημερινότητα.

Τελικά, το ζητούμενο δεν είναι να μετράμε τη ζωή μας σε nanoseconds, αλλά να μάθουμε να ζούμε με ρυθμό που επιτρέπει να την κατανοούμε, να τη νιώθουμε και να της δίνουμε πραγματικό βάρος.