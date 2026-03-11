Αποκάλυψη Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ήταν ομοφυλόφιλος

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Όπως είπε η Γιόκο Όνο του είχε πει κάποτε πως πίστευε ότι ο σύζυγός της, Τζον Λένον, «ίσως ήταν ομοφυλόφιλος». Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από τον Μάρτιο του 1969 μέχρι τον τραγικό θάνατο του Λένον στις 8 Δεκεμβρίου 1980.

Σε συνέντευξή του στο «Vanity Fair», η οποία πραγματοποιήθηκε το 2015, αλλά δημοσιεύθηκε ξανά την περασμένη εβδομάδα με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Man on the Run», ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εξήγησε ότι η Γιόκο Όνο, σήμερα 93 ετών, του είχε αποκαλύψει αυτή τη λεπτομέρεια για τον Τζον Λένον.

«Ορκίζομαι ότι με πήρε τηλέφωνο λίγο μετά τον θάνατο του Τζον και μου είπε: “Ξέρεις, νομίζω ότι ο Τζον, ίσως, ήταν ομοφυλόφιλος”». Και ο ίδιος απάντησε: «Της είπα: “Δεν είμαι σίγουρος. Δεν νομίζω”. Τουλάχιστον όχι όταν τον γνώριζα. Στη δεκαετία του ’60 ήμασταν συνέχεια με πάρα πολλές γυναίκες. Και τον είχα δει να έχει πολλές σχέσεις με γυναίκες. Είχα επίσης κοιμηθεί πολλές φορές στο ίδιο κρεβάτι με τον Τζον, αλλά δεν υπήρξε ποτέ τίποτα. Καμία κίνηση, καμία ένδειξη. Τίποτα. Οπότε δεν είχα κανέναν λόγο να πιστεύω κάτι τέτοιο».

Paul McCartney reveals Yoko Ono once told him she thought her husband John Lennon ‘might have been gay’ https://t.co/5LolEFkADj — Daily Mail (@DailyMail) March 10, 2026

Ο ΜακΚάρτνεϊ παραδέχτηκε πάντως ότι είχε ακούσει φήμες σχετικά με τη σεξουαλικότητα του Λένον. Υπήρχαν εικασίες για τη σχέση του με τον μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Επστάιν, ο οποίος ήταν ομοφυλόφιλος, ωστόσο ο Πολ είπε ότι προσωπικά δεν πιστεύει πως συνέβη κάτι μεταξύ τους.

Ο Λένον και η Όνο παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 1969 και έμειναν μαζί μέχρι τη δολοφονία του Λένον τον Δεκέμβριο του 1980, σε ηλικία 40 ετών, από τον εμμονικό θαυμαστή Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν. Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο τους, Σον Όνο Λένον, που σήμερα είναι 50 ετών.

Ο Τζον είχε επίσης έναν ακόμη γιο, τον Τζούλιαν Λένον, που γεννήθηκε το 1963 από τον πρώτο του γάμο με τη Σίνθια Λένον, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1962 έως το 1968. Η Γιόκο Όνο έχει επίσης μια κόρη, την Κιόκο Όνο Κοξ, 62 ετών, από τον δεύτερο πρώην σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Άντονι Κοξ. Προηγουμένως είχε παντρευτεί το 1956 τον Ιάπωνα πρωτοποριακό συνθέτη και πιανίστα Τόσι Ιτσιγιανάγκι.

Τον περασμένο μήνα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ παραδέχτηκε επίσης ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει «πιεστικός» και ότι για ένα διάστημα είχε πιστέψει τις κατηγορίες πως εκείνος διέλυσε τους Beatles. Ο 83χρονος μουσικός δημιούργησε πρόσφατα ένα νέο ντοκιμαντέρ για το Prime Video, με τίτλο «Paul McCartney: Man on the Run».

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την πορεία της ζωής του μετά τη διάλυση των Beatles, τόσο ως σόλο καλλιτέχνη όσο και με το συγκρότημα Wings. Μιλώντας με τον σκηνοθέτη Μόργκαν Νέβιλ, ο ΜακΚάρτνεϊ αναφέρθηκε στο πώς αισθάνεται όταν δέχεται κριτική. «Κάθε φορά που ακούω κάποιον να κατηγορεί τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τείνω να συμφωνώ μαζί του. Όταν όλοι έλεγαν ότι εγώ διέλυσα τους Beatles και ότι ήμουν υπερβολικά πιεστικός, κατά κάποιον τρόπο το πίστεψα κι εγώ».