Δημήτρης Καταλειφός: «Δεν μπορώ να πω ότι τα παιδικά μου χρόνια ήταν ευτυχισμένα»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Καταλειφός και αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του στην τέχνη της υποκριτικής όσο και στα παιδικά του χρόνια και τους γονείς του.

Ο καταξιωμένος Έλληνας ηθοποιός ήταν τη Δευτέρα (11.05.2026) καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Μάλιστα, ο Δημήτρης Καταλειφός εξομολογήθηκε ότι δεν έζησε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια.

«Έχω ευχαριστηθεί τα μικρά της ζωής. Πάντα όλοι οι άνθρωποι που ήταν φίλοι μου ήξεραν ότι το κέντρο της ύπαρξής μου ήταν το θέατρο και το σέβονταν», ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός στη συνέντευξή του.

«Δεν μπορώ να πω ότι τα παιδικά μου χρόνια ήταν ευτυχισμένα, αλλά η παιδική ηλικία έχει κάτι βαθιά όμορφο και τραυματικό. Τα έχει όλα», παραδέχτηκε ακόμα ο Δημήτρης Καταλειφός.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για τους γονείς του, αποκαλύπτοντας ότι δεν ήθελαν να γίνει ηθοποιός αλλά δικηγόρος.

«Οι γονείς μου ήθελαν να γίνω δικηγόρος. Μέχρι να παίξω στην τηλεόραση δεν μου έδιναν σημασία. Μετά, με την τηλεόραση, άρχισε να τους αρέσει», είπε ο Δημήτρης Καταλειφός.

«Είχα δύο υπέροχους γονείς. Δεν είχαν καμία ξιπασιά, ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Νομίζω αν έχω πάρει ένα προσόν, είναι ότι έχω κι εγώ μια ταπεινότητα», πρόσθεσε ο Δημήτρης Καταλειφός.