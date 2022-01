Η μήνυση για παιδική πορνογραφία (!) που κατέθεσε στα τέλη Αυγούστου ο άνδρας, ο οποίος εμφανίστηκε ενώ ήταν μωρό και γυμνό μέσα σε μια πισίνα στο εξώφυλλο του μυθικού άλμπουμ Nervermind των Nirvana, τέθηκε χθες στο αρχείο από έναν δικαστή στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο.

Ο δικαστής απέρριψε την υπόθεση, διότι ο ενάγων Σπένσερ Έλντεν δεν απάντησε στα επιχειρήματα που αντέτειναν οι δικηγόροι των Nirvana που υποστήριζαν ότι η προσφυγή του είναι αβάσιμη, σύμφωνα με την απόφαση αυτή που εκδόθηκε χθες.

Ο δικαστής έδωσε νέα προθεσμία, έως τις 13 Ιανουαρίου του 2022, προκειμένου ο Σπένσερ Έλντεν να καταθέσει μια νέα μήνυση.

«Θα καταθέσουμε πολύ σύντομα μια δεύτερη μήνυση. Είμαστε πεπεισμένοι πως ο Σπένσερ θα μπορέσει να προωθήσει την υπόθεση», δήλωσε ο δικηγόρος του ενάγοντος Ρόμπερτ Λούις, σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το εμβληματικό άλμπουμ των Nirvana και η δικαστική διμάχη

Έχοντας φωτογραφηθεί το 1991 σε ηλικία 4 μηνών, ο Σπένσερ Έλντεν ποζάρει γυμνός μέσα σε μια πισίνα στο εξώφυλλο του Nevermind, με το βλέμμα του καρφωμένο σε ένα χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου που κρέμεται από ένα αγκίστρι. Με θρυλικά τραγούδια όπως το Smells Like Teen Spirit και το Come as you are, το άλμπουμ πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα κι αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς της ροκ μουσικής.

Στα τέλη Αυγούστου, έναν μήνα πριν από την 30η επέτειο της κυκλοφορίας του άλμπουμ, ο Σπένσερ Έλντεν κατέθεσε μήνυση, κατηγορώντας το συγκρότημα ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι γονείς του έδωσαν την παραμικρή άδεια προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η φωτογραφία του «και σίγουρα όχι για την εμπορική εκμετάλλευση των φωτογραφιών του ίδιου με παιδοπορνογραφικό χαρακτήρα».

Ο ενάγων, που υποστήριξε ότι δεν έλαβε ποτέ οικονομική αποζημίωση για τη φωτογραφία, ζητούσε το ποσό των 150.000 δολαρίων ως αποζημίωση από το καθένα από τα 15 πρόσωπα σε βάρος των οποίων είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Μεταξύ αυτών τα πρώην μέλη των Νιρβάνα, η εκτελέστρια της διαθήκης του Κερτ Κομπέιν, Κόρτνεϊ Λαβ, όπως και ο φωτογράφος Κερκ Γουέντλ.

Απαντώντας στη μήνυση, οι εναγόμενοι υποστήριξαν ότι ο «Έλντεν πέρασε τρεις δεκαετίες επωφελούμενος από τη διασημότητά του ως το αυτοαποκαλούμενο “μωρό των Νιρβάνα”».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.