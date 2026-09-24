Απόστολος Γκλέτσος: Έχω χάσει μία καλή μου φίλη, τη στιχουργό Ιφιγένεια Γιαννοπούλου, με τον τρόπο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Απόστολος Γκλέτσος και μίλησε τόσο για την πολιτική επικαιρότητα όσο και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός, που βρέθηκε την Πέμπτη (24.09.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και στο παρελθόν βρίσκονταν σε κοινές παρέες. Παράλληλα, ο Απόστολος Γκλέτσος εξομολογήθηκε ότι έχει χάσει στο παρελθόν μία φίλη του, τη στιχουργό Ιφιγένεια Γιαννοπούλου, με αντίστοιχο τρόπο με αυτόν που πέθανε και ο γνωστός τραγουδιστής.

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Σχολιάζοντας τον τρόπο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκη ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε: «Είχαμε κι άλλο κρούσμα. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν από δύο χρόνια. Μια, μια συμπολίτης μας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια δικηγόρος, μια ποινικολόγος, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ένα παρόμοιο περιστατικό. Επίσης, εγώ έχω χάσει μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, την Ιφιγένεια Γιαννοπούλου τη στιχουργό πριν από πολλά χρόνια. Με αντίστοιχο τρόπο. Σε ένα τέτοιο ιατρείο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ, να έχουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας και το μυαλό μας όλοι μας».

«Σίγουρα κάποιος πρέπει να τους τον ελέγχει, αλλά όταν στήνεται ένα δωμάτιο ονομάζεται, βαφτίζεται ιατρείο και μέσα είναι κάποιος ο οποίος είναι δεν είναι ούτε καν γιατρός με ειδικότητα και θέλει και ένα μηχάνημα, ένα μηχάνημα. Θα πάω να μπω εγώ να βάλω το αίμα μου σε σειρά με αυτό το μηχάνημα να μου παίρνει το αίμα μου, δηλαδή τη ζωή μου; Και δε μιλάω για τον αείμνηστο Γιώργο. Μιλάω για όλους αυτούς που το κάνανε. Σε σειρά το αίμα μου που είναι η ζωή, το αίμα, το αίμα μας είναι η ζωή. Και να στρετσάρω τα όργανά μου και κυρίως την καρδιά μου. Με ποια, δηλαδή αν είναι δυνατόν», πρόσθεσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στα δικά του προβλήματα υγείας.

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«Εγώ δε θα έθετα τη ζωή μου σε κίνδυνο. Δε θα έθετα ποτέ τη ζωή μου σε τέτοιο κίνδυνο. Όμως εγώ δεν είμαι το μέσο όρο διότι εγώ επειδή είχα προβλήματα με την υγεία μου. Με ξέρουν όλοι οι καρδιολόγοι στα δημόσια νοσοκομεία που με έχουν ανατάξει καμιά πενηνταριά φορές. Έχω κάνει πέντε ablations στην καρδιά μου. Δεν είμαι το μέσο όρο. Είμαι πάρα πολύ υποψιασμένος. Όταν βλέπω ότι ένας άνθρωπος μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο και κάποιος του λέει “κάτσε να σου, να σου βάλω, να σου βγάλω το αίμα, να σου κάνω ουσιαστικά αιμοκάθαρση”, δεν θα έμπαινα με τίποτα», είπε ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Να το ακούσει ο κόσμος ότι τα κοστολογημένα θαύματα που τάζουν δεν είναι θαύματα. Δεν υπάρχουν τέτοια θαύματα. Να τα βρείτε στα νοσοκομεία, στα μεγάλα νοσοκομεία με τους γιατρούς, οι οποίοι θα σου πούνε ότι αυτή είναι η σκάλα. Εγώ μπορώ σαν γιατρός, σαν επιστήμονας, να σε ανεβάσω στο πρώτο σκαλοπάτι και μετά θα πάμε μαζί στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Αυτοί που λένε ότι εγώ με δέκα χιλιάρικα θα σου λύσω το πρόβλημα είναι ψέμα. Ψέμα, ψέμα, ψέμα. Από εδώ και πέρα που θρηνήσαμε και το χαμό αυτό τον άδικο, τον πραγματικά άδικο χαμό αυτού του τόσο αγαπητού και μεγάλου καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε στη συνέχεια.

Επίσης, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τον ήξερα τον Γιώργο, βεβαίως τον ήξερα και όταν ήμασταν και πιο νέοι, ήταν πολύ μικρότερος από μένα ο Γιώργος. Βρισκόμασταν πολύ συχνά σε κοινές παρέες. Και τα λέγαμε κιόλας. Λοιπόν, ήταν ένας αγαπητός, πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητό παιδί, θαυμάσιο, καταπληκτικό παιδί. Λοιπόν, μετά από αυτό λοιπόν, ας ξυπνήσουμε. Δεν υπάρχουν θαύματα, κοστολογημένα θαύματα στο δρόμο, μέσα σε δωμάτια. Είναι ψέματα. Τελειώσαμε. Να ξυπνήσουμε», δήλωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη σχολίασε: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ένας υπουργός Υγείας και με αυτή του την ιδιότητα έχει μεγάλη υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, έτσι; Σοβαρή υπευθυνότητα. Είναι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό χαρτοφυλάκιο, οπότε πρέπει να έχει, να αναλάβει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και να δει με όλα αυτά που γίνονται. Μιλάμε για την επικαιρότητα τώρα, έτσι; Να δει τα πράγματα από ένα πρίσμα πάρα πολύ σοβαρό. Για να λέμε τώρα τα πράγματα στην πραγματική τους βάση, δεν μπορεί, δεν μπορούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι παντού, να βρίσκονται παντού και πάντα, όλο το εικοσιτετράωρο και κάθε μέρα και να κάνουν ελέγχους. Γιατί πάντα το έγκλημα είναι μπροστά από κάθε ελεγκτικό μηχανισμό. Πάντα βρίσκεται μπροστά. Βεβαίως, πρέπει να γίνονται έλεγχοι, να είναι συνεχόμενοι και να βλέπεις τι γίνεται, τι γίνεται. Δε θα ψέξεις και δε θα ελέγξεις τον υπουργό για το νόμο».

Απόστολος Γκλέτσος για τις πολιτικές εξελίξεις σημείωσε: «Με αφορά γιατί είμαι ένας πολίτης που ενδιαφέρομαι. Ενδιαφέρομαι για την κοινωνία που ζω, έτσι; Πάρα πολύ ενδιαφέρομαι και θέλω να δω πώς πάνε τα πράγματα».

«Δεν μιλάω πλέον δημόσια για πρόσωπα και για κόμματα. Είμαι αριστερός, αυτό δεν το κρύβω. Είμαι αριστερός. Ιδεολογικά είμαι, είμαι αριστερός, αλλά δε θα πάρω θέση, καμία θέση ποτέ πια, γιατί έκλεισε ο κύκλος αυτός», ξεκαθάρισε παράλληλα ο Απόστολος Γκλέτσος.