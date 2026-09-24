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Τζάστιν Μπίμπερ: Εικόνες από τη δωρεάν συναυλία – έκπληξη του καλλιτέχνη σε πάρκο του Λος Άντζελες

Ο παγκόσμιος σταρ εμφανίστηκε πλαισιωμένος από τέσσερις μουσικούς, ντυμένος με ένα λευκό T-shirt και βερμούδα
O Justin Bieber
O Justin Bieber / AP / Robb D. Cohen
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Xωρίς καμία ανακοίνωση και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber) πραγματοποίησε μία μίνι, δωρεάν συναυλία σε ένα πάρκο του Λος ‘Αντζελες, το οποίο συχνά απασχολεί την επικαιρότητα για πολύ λιγότερο ευχάριστους λόγους.

Η πρωτοβουλία του Τζάστιν Μπίμπερ έγινε μπροστά σε ένα έκπληκτο και ενθουσιασμένο κοινό, που έσπευσε να καταγράψει στιγμές από τη συναυλία με τα κινητά του τηλέφωνα. Τα σχετικά στιγμιότυπα έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παγκόσμιος σταρ εμφανίστηκε πλαισιωμένος από τέσσερις μουσικούς, ντυμένος με ένα λευκό T-shirt και βερμούδα και ερμήνευσε επιτυχίες όπως τα «Speed Demon», «All I Can Take», «Daisies» και «Yukon». Αφού ολοκλήρωσε την εμφάνισή του φωτογραφήθηκε με τους θαυμαστές του και συνομίλησε μαζί τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, η εμφάνιση-έκπληξη του Μπίμπερ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες υπερπαραγωγές που παρουσίασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο Coachella, προκαλώντας την έκπληξη πολλών χρηστών του διαδικτύου για την επιλογή της τοποθεσίας.

Το MacArthur Park, δυτικά του κέντρου του Λος ‘Αντζελες, περιγράφεται συχνά με μελανά χρώματα. Πρόκειται για μια περιοχή που επιβαρύνεται διαχρονικά από τη δράση συμμοριών και την εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό καταυλισμοί αστέγων.

Η εμφάνιση του Μπίμπερ ήρθε σε συνέχεια της υπαίθριας εκδήλωσης που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο στο πάρκο ο περιφερειακός εισαγγελέας του Λος ‘Αντζελες, Νέιθαν Χόχμαν (Nathan Hochman), κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του να μετατρέψει τον χώρο σε ένα περιβάλλον φιλικό για τις οικογένειες.

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