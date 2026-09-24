H Φαίη Σκορδά για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη: «Θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι»

Η Φαίη Σκορδά μετράει αντίστροφα όπως φαίνεται για να ντυθεί για δεύτερη φορά νύφη και να παντρευτεί τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Όπως είπε η παρουσιάστρια, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», o γάμος θα γίνει πριν το καλοκαίρι του 2027. Δεν θέλησε πάντως να αποκαλύψη την ακριβή ημερομηνία.

Φαίη Σκορδά και Αλέξανδρος Αθανασιάδης φροντίζουν να κρατούν την προσωπική ζωής τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους αποφεύγουν τις συχνές κοινές εμφανίσεις και κρατούν τις προσωπικές τους στιγμές μακριά από τα social media, διατηρώντας ένα ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ.

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Η επιβεβαίωση για το γεγονός ότι η σχέση τους οδηγείται στα σκαλιά της εκκλησίας ήρθε από την ίδια την παρουσιάστρια. Στις δηλώσεις της, αποκάλυψε πως ο γάμος τους δεν θα γίνει το καλοκαίρι, αλλά πρόκειται να πραγματοποιηθεί πολύ πιο σύντομα, με την ίδια να δηλώνει γεμάτη χαρά: «Καλοδεχούμενες οι ευχές».

Αυτή η ευτυχής προσωπική εξέλιξη συμπίπτει με μια περίοδο μεγάλων επαγγελματικών αλλαγών, καθώς η παρουσιάστρια επιστρέφει τηλεοπτικά στον ΑΝΤ1 αναλαμβάνοντας τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

«Έχουμε λίγο ακόμα εμείς μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή αλλά ανυπομονώ. Έχω χαρά μεγάλη. Δεν με έχω δει ποτέ στη ζώνη του Σαββατοκύριακου», είπε σε άλλο σημείο η Φαίη Σκορδά σχετικά με τη μεταγραφή της στον ΑΝΤ1 και το ξεκίνημα της νέας της εκπομπής το Σαββατοκύριακο.