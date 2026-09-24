Πενέλοπε Κρουζ και Μιχαήλ – Άγγελος Βαρθακούρης στο ίδιο αεροπλάνο: «Δεν τη χορταίνω» έγραψε η Σοφία Αλιμπέρτη

Μιχαήλ – Άγγελος Βαρθακούρης και Πενέλοπε Κρουζ ταξίδεψαν μαζί, στο ίδιο αεροπλάνο, με την Σοφία Αλιμπέρτη να δημοσιοποιεί στο Instagram δυο φωτογραφίες τους. Ο γιος του Γιάννη Πάριου πλησίασε τη διάσημη ηθοποιό, η οποία δεν αρνήθηκε να βγάλουν φωτογραφίες.

Ο Μιχαήλ – Άγγελος Βαρθακούρης, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία, φωτογραφήθηκε στο αεροπλάνο δίπλα στην Πενέλοπε Κρουζ, η οποία δεν είχε αποχωριστεί τα μαύρα γυαλιά ηλίου. Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, να σχολιάζει με χιούμορ και ενθουσιασμό τη συνάντηση αυτή, εκφράζοντας αστειευόμενη τη «ζήλια» της που δεν ήταν παρούσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πρώτη φωτογραφία, η Σοφία Αλιμπέρτη έγραψε: «Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω».

Στη δεύτερη φωτογραφία, ο Μιχαήλ – Άγγελος κοιτάζει χαμογελαστός τη Χολιγουντιανή σταρ, η οποία ποζάρει φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου. Παρά την πιθανή απροθυμία του γιου της να δημοσιευτεί το υλικό, η Σοφία Αλιμπέρτη σημείωσε αυθόρμητα: «Θα βάλω και αυτή γιατί δεν τη χορταίνω, και ας μην θες εσύ Μιχαήλ Άγγελε».

Όπως όλη η οικογένεια, έτσι και ο Μιχαήλ – Άγγελος έχει μια ιδιαίτερη, βαθιά σύνδεση με την Πάρο, τον τόπο καταγωγής του πατέρα του. Περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στο νησί, το οποίο αποτελεί μόνιμη πηγή έμπνευσης για τις φωτογραφίες του, ενώ εκεί δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια και η μητέρα του.