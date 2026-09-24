Ο Λάιονελ Ρίτσι κάνει μικρή παύση από τη σκηνή μετά από χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

Ο Λάιονελ Ρίτσι (Lionel Richie) θα κάνει ένα διάλειμμα από τις εμφανίσεις του καθώς βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης από χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, όπως επιβεβαίωσε στο ΑP ο εκπρόσωπός του.

Ο θρυλικός σταρ υποβλήθηκε «σε μια συνήθη χειρουργική επέμβαση για κολπική μαρμαρυγή (Afib)» και ο «γιατρός είπε ότι όλα πήγαν τέλεια» αναφέρεται στη δήλωση. «Ο Λάιονελ είναι μια χαρά, αλλά θα πάρει λίγο χρόνο και θα επιστρέψει σύντομα στη σκηνή» συμπληρώνεται.

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Ο 77χρονος τραγουδιστής είχε επίσης αναβάλει δύο συναυλίες τον Ιούνιο, λόγω αδιαθεσίας. Επιπλέον τον Αύγουστο, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αναφορές ότι εισήχθη σε νοσοκομείο μετά από μια εμφάνιση στο Σεντ Λούις.

Ο διάσημος καλλιτέχνης είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί μαζί με το συγκρότημα Earth, Wind & Fire το Σάββατο στο Σαν Φρανσίσκο, στις 30 Σεπτεμβρίου στο Σικάγο και στις 3 Οκτωβρίου στο Κολόμπους του Οχάιο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, αυτή τη στιγμή είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τις εμφανίσεις του για τη σειρά συναυλιών «King of Hearts» στο Wynn του Λας Βέγκας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και τέσσερα Grammy καλλιτέχνης ξεκίνησε την πορεία του από τους Commodores, πριν καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές όλων των εποχών.

Πέρα από τις θρυλικές επιτυχίες του όπως το «Hello», ο Ρίτσι δημιούργησε μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) το εμβληματικό τραγούδι «We Are the World». Έχοντας πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους, συμμετέχει επίσης ως κριτής στο αμερικανικό σόου «American Idol».