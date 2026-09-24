Νικ Κάνον για Μαράια Κάρεϊ: Γελούσαμε με δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι δεν είμαστε κοντά, μιλούσαμε καθημερινά

O Νικ Κάνον (Nick Cannon) μίλησε για τη σχέση του με τη Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey). Σχεδόν 10 χρόνια μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους ο πρωταγωνιστής του «Drumline» αποκάλυψε ότι η επικοινωνία του με τη διάσημη τραγουδίστρια βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό σημείο.

«Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα, κυρίως για τα παιδιά» δήλωσε σε συνέντευξή του στο Us Weekly. «Γελούσαμε με τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι δεν είμαστε κοντά. Αναρωτιόμουν: “Ποιος λέει στον κόσμο τέτοια πράγματα;”», συμπλήρωσε.

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Παρά το εξαιρετικό κλίμα στη συνεπιμέλεια των παιδιών τους, οι θαυμαστές του ζευγαριού θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον χειμώνα όταν θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix, η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του ηθοποιού για να μάθουν αν υπάρχει ενδεχόμενο επανασύνδεσης.

«Από την άλλη πλευρά, έχω ακούσει ότι τα ξαναβρίσκουμε. Θα αποκαλύψω την αλήθεια στο ντοκιμαντέρ. Είμαι πάντα ανοιχτός [σε αυτό το ενδεχόμενο]», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Κάνον τόνισε ότι ο χωρισμός τους «δεν ήταν επεισοδιακός» και ότι κατάφεραν «να προχωρήσουν μπροστά και να είναι οι καλύτεροι γονείς που μπορούν».

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«Πάντα λέω ότι η Μαράια Κάρεϊ ήταν η καλύτερη φίλη και η καλύτερη δασκάλα μου», συνέχισε. «Αυτό που έμαθα περισσότερο από εκείνη είναι πώς να κρατάω σταθερά αυτό που είναι αληθινό και να δημιουργώ τους δικούς μου κόσμους, χωρίς να αφήνω την εξωτερική ενέργεια να διεισδύσει. Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, η πίστη και η ικανότητά της να απομονώνει την αρνητική ενέργεια είναι αυτά που την κρατούν δυνατή. Νιώθεις ότι τη γνωρίζεις, αλλά εκείνη κρατάει για τον εαυτό της όλα τα πράγματα που έχουν πραγματική σημασία για εκείνη», ανέφερε.

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2008 και το 2011 υποδέχτηκε τα δίδυμα παιδιά του, Μονρόε και Μορόκαν. Ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2015, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα, σύμφωνα με το Ε! News.

«Ήμουν παντρεμένος πάνω από επτά χρόνια και η πρώην γυναίκα μου ήταν ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο υπήρξα μονογαμικός, γιατί δεν ήθελα να τα θαλασσώσω», παραδέχτηκε. «Έλεγα μέσα μου:’Αυτή είναι η Μαράια Κάρεϊ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταστρέψω αυτό!’»

Και πρόσθεσε: «Έχω τόση αγάπη να δώσω και θέλω να είμαι ο καλύτερος δυνατός σύντροφος και στήριγμα. Έχω τη δυνατότητα, και δεν αναφέρομαι καν στο οικονομικό κομμάτι, να σταθώ δίπλα στους ανθρώπους ως ουσιαστικό στήριγμα, και πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται η ουσία».