Λένα Δροσάκη: «Από θαύμα ζούμε και οι δύο, γέννησα στον 8ο μήνα»

Για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά τη διάρκεια της γέννας μίλησε η Λένα Δροσάκη η οποία καλεσμένη στο vidcast των Rainbow Mermaids.

Η γνωστή ηθοποιός, Λένα Δροσάκη, εξομολογήθηκε πως γέννησε τον γιο της στον 8ο μήνα με καισαρική τομή, κάτι που της προκάλεσε ταραχή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε για τον ερχομό του μικρού Αναστάση.

«Γέννησα στον 8ο μήνα, από θαύμα ζούμε και οι δύο, είναι χειρότερος και από τον 7ο γιατί είναι επικίνδυνος και για τους δύο», είπε η Λένα Δροσάκη.

«Υπήρξε μεγάλη ταραχή, ο τρόπος που έγινε…. Τώρα η ζωή κέρδισε και με συγκινεί που είχαμε πει ότι θα τον πούμε Αναστάση γιατί στην ουσία ήταν μια Ανάσταση. Του το είχα προτείνει του Αλέξανδρου γιατί Τάσος είναι ο μπαμπάς του», τόνισε η Λένα Δροσάκη.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δρουσάκη χώρισαν το 2023 μετά από τρία χρόνια γάμου, ενώ μέσα από τις συνεντεύξεις τους, οι δύο ηθοποιοί μιλούν για την σχέση τους μετά το διαζύγιο και την προτεραιότητα που δίνουν στον γιο τους.

«Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θέλει δουλειά ένας χωρισμός. Με πολλή δουλειά και με πολλή αγάπη προσπαθείς να συνεχίσεις αυτό που έχεις χτίσει σαν οικογένεια με το παιδί και να είσαι παρών» είχε πει ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.