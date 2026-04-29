Άννα Βίσση και Δήμητρα Κούστα στη Γαλλική Πολυνησία: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι τους

Σε mood καλοκαιριού μπήκε από νωρίς η Άννα Βίσση που μαζί με την Δήμητρα Κούστα ταξίδεψαν ως τη Γαλλική Πολυνησία, απολαμβάνοντας το παραμυθένιο νησί του Μάρλον Μπράντο: το Tetiaroa.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Αιγαίο» (ήδη έχει γίνει viral) η Άννα Βίσση με την φίλη και συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα, πέταξαν ως το συγκεκριμένο νησί, περνώντας τις ημέρες τους με φόντο τα τιρκουάζ νερά και την λευκή άμμο.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφίες τους στα social media, δίνοντας μία «γεύση» για το πως είναι οι διακοπές στο νησί που «υπόσχεται» διακοπές με απόλυτη ιδιωτικότητα.

Στις φωτογραφίες φαίνεται η Άννα Βίσση σε χαλαρή διάθεση, να ποζάρει στις πανέμορφες παραλίες, ή να παίζει σαν μικρό παιδί.

Όσον αφορά το νησί, το ανακάλυψε ο Μάρλον Μπράντοτο 1962 στα γυρίσματα της ταινίας Mutiny on the Bounty και λίγα χρόνια αργότερα, το 1967, το αγόρασε, μαγεμένος από την ομορφιά του.

Πλέον αποτελεί πόλο έλξης για όσους θέλουν να περάσουν τις διακοπές του υπό άκρα «μυστικότητα» καθώς διαθέτει λίγες βίλες με ιδιωτικές πισίνες και παραλίες, δίνοντας την αίσθηση πως είσαι μόνος σου στο νησί.