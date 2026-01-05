Άριελ Κωνσταντινίδη: Είχα δρομολογήσει πριν γνωρίσω τον σύντροφό μου να κάνω παιδί, αλλά μου έκανε σαμποτάζ

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Άριελ Κωνσταντινίδη και αναφέρθηκε στην απόφασή της να αποκτήσει τρίτο παιδί, χωρίς να έχει στη ζωή της έναν σύντροφο.

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός είπε, μιλώντας τη Δευτέρα (05.01.2026) στην εκπομπή «Happy Day» ότι είχε δρομολογήσει την απόκτηση του μωρού της, ύστερα έκανε μία σχέση αλλά ο άντρας που ήταν δίπλα της δεν υποστήριζε την απόφασή της. Μάλιστα, προσπαθούσε να αποσπάσει την Άριελ Κωνσταντινίδη από τον στόχο της να γίνει ξανά μητέρα.

«Νιώθω πλήρης. Ήθελα να ξαναβιώσω την εγκυμοσύνη, τη δημιουργία του νέου ανθρώπου. Κάπως το είχα αποκλείσει, κοντοστεκόμουν, γιατί ήθελα και το παραμύθι του “ξαναπαντρεύομαι”, ενώ ήξερα βαθιά μέσα μου ότι δεν είναι εντάξει αυτό», είπε η γνωστή ηθοποιός.

«Είχα πει ότι δε θα ήθελα, ακόμα κι αν ήμουν φουλ ερωτευμένη, να μας δένει το παιδί με έναν σύντροφο.

Αν θέλει ένας σύντροφος να είναι πραγματικά κοντά μου, δε θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ το είχα δρομολογήσει πριν τον γνωρίσω. Έβλεπα όμως ότι μου έκανε σαμποτάζ, να με αποσπάσει από αυτό. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που χώρισα», αποκάλυψε ακόμα η Άριελ Κωνσταντινίδη.

«Είχαμε αποφασίσει να γεννήσω φυσιολογικά, όμως η μικρή εμφάνισε βραδυκαρδία κι έτσι προχωρήσαμε σε καισαρική», δήλωσε παράλληλα η Άριελ Κωνσταντινίδη.