Άριελ Κωνσταντινίδη: Το δρομολογούσα 8 χρόνια, δεν ξύπνησα και είπα είμαι 53 και θα κάνω παιδί

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Άριελ Κωνσταντινίδη και αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί, καθώς απέκτησε τρίτο παιδί στα 53 της χρόνια.

Η γνωστή ηθοποιός την Κυριακή (11.01.2026) παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και εξήγησε ότι εδώ και 8 χρόνια είχε αποφασίσει να αποκτήσει ακόμα ένα παιδί και κινείτο σε αυτόν τον δρόμο. Επίσης, η Άριελ Κωνσταντίνιδη ανέφερε ότι δεν την ενοχλούν τα αρνητικά σχόλια για την ηλικία της.

«Δεν μ’ ενοχλούν. Ξέρεις, τι μ’ ενοχλεί; Πώς μπορεί αυτό να πειράξει κάποια στιγμή τα παιδιά μου. Μόνο αυτό. Γιατί δεν έχουν κρίση και λογική και δεν είναι σε θέση να ξεκαθαρίσουν. Εγώ ήμουνα ξεκάθαρη τι θέλει η καρδιά μου. Έπειτα το είπα πάρα πολλές φορές, ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια. Δεν είπα “Α, λοιπόν ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω”. Είχα ήδη παιδιά. Ήξερα ακριβώς πού πάω. Ήτανε πολύ συγκεκριμένο… δηλαδή το μονοπάτι μου. Και πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες που ένιωθα εγώ καλά να το κάνω», ξεκαθάρισε η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Παράλληλα μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι δεν μεγάλωσε με χαρά.

«Παρόλο που μεγάλωσα σε μια οικογένεια, δε όμως λειτουργούσε πραγματικά σαν οικογένεια και δεν υπήρχε συνεργασία. Οπότε εγώ τη συνεργασία, τη συντροφικότητα, δε την ξέρω. Δεν έχω κάνει λάθη στις επιλογές μου αλλά ήταν επακόλουθα αυτών που είχα ζήσει σαν παιδί. Ξέρεις τι; Εγώ κουβαλούσα μια πολύ μεγάλη ντροπή», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Πολύ μεγάλη ντροπή. Με λέγανε παιδί θαύμα, εγώ ντρεπόμουνα. Δεν ήθελα επίσης να διαφέρω απ’ τα άλλα παιδιά. Άρα δεν ανήκα πουθενά. Εγώ ένιωθα ορφανό», πρόσθεσε.

«Εγώ έψαχνα τρόπο να επιβιώσω σε ένα σπίτι πάρα πολύ λυπημένο. Υπήρχε λύπη, υπήρχε θυμός, υπήρχε… μια σχεδόν νεκρή κατάσταση. Καλή σχέση ήταν, αλλά ήταν χάος. Εγώ έχω διαταραχή άγχους. Οπότε όλο αυτό ήτανε ένα σασπένς. Άρα για μένα, το να ψάξω να βρω τρόπους για να επιβιώσω, για να μπορέσω να χωρέσω τα δικά μου συναισθήματα, περισσότερο τα συναισθήματα χαράς και απόλαυσης που δεν υπήρχανε στο περιβάλλον, ούτε απ’ τις αδερφές μου ούτε από τους γονείς μου. Η διαφυγή μου ήτανε να μιμούμαι ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, ό,τι ακούω στο ραδιόφωνο και κάπως έτσι κάθε μεσημέρι φωτογράφιζα τον αριθμό του Νάσου Αθανασίου, πήρα τηλέφωνο, λέω “σας παρακαλώ πείστε τη μαμά μου να με φέρει”. Γιατί ο Νάσος Αθανασίου έβγαζε κάτι παιδάκια», είπε ακόμα για το πώς έγινε «παιδί-θαύμα».

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Με στεναχωρούσε πάρα πολύ που με συγκρίναν με την Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Στη συνέχεια η Άριελ Κωνσταντινίδη αναφέρθηκε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη στενή τους σχέση.

«Με στεναχωρούσε πάρα πολύ που με συγκρίναν με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί ήταν άδικο. Γιατί με συγκρίνανε με ένα είδωλο, με μια σταρ. Ας πούμε όταν πήγα στη δραματική σχολή, πήγα, έδωσα εξετάσεις, δυο τρεις, μπήκα σε όλες. Κάθε φορά εγώ έπρεπε να αποδεικνύω σε όλες μου σχεδόν τις συνεργασίες ότι δεν έχω σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη», είπε.

«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με αντιμετώπιζε σαν μαμά και σαν συνάδελφο. Δηλαδή και ισότιμα αλλά και είσαι το παιδί μου, θα είσαι πάντα μαζί μου. Και η κτητικότητα και με όλα, όλα αυτά της μαμάς. Και γι’ αυτό και η απώλειά της για μένα ήτανε μεγάλος θρήνος και ζήλια, της μάνας μου, ότι “κλαις για εκείνη;”. “Για μένα δεν θα κάνεις τίποτα”. Ήτανε η πρώτη πάρα πολύ μεγάλη απώλεια της ζωής μου», δήλωσε ακόμα

«Την αγαπούσα παράφορα. Ήταν τέτοιο το δέσιμο μαζί της, παρόμοιο με της μαμάς μου. Ότι ουσιαστικά “σ’ αγαπώ, μη μου βάζεις όρους”. “Όλα θα τα κάνω, ό,τι θέλεις θα κάνω, αρκεί να μ’ αγαπάς”. Πιο πολύ έμοιαζα στην Αλίκη απ’ ό,τι στη μαμά μου», παραδέχτηκε στη συνέχεια η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Τέλος η γνωστή ηθοποιός δήλωσε ότι την ενδιαφέρει η συντροφικότητα, υπογραμμίζοντας: «Η συντροφικότητα με ενδιαφέρει 100%, γι’ αυτό θέλω έναν άντρα για εμένα».