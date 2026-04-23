Άρης Δαβαράκης: «Έφτασα δυο φορές πολύ κοντά στον θάνατο»

«Περισσότερο φοβάμαι τα πριν του θανάτου, τις ασθένειες και τις ανημποριές και τα διάφορα τέτοια», είπε ακόμα
O Άρης Δαβαράκης / NDP PHOTO

Για τη σχέση που φροντίζει να διατηρεί, διαχρονικά, με τον θάνατο μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Άρης Δαβαράκης όταν βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4 το απόγευμα της Πέμπτης και συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

«Έφτασα δυο φορές πολύ κοντά στον θάνατο, σοβαρά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πει ότι δεν φοβάται τον θάνατο, φοβόμαστε τι θα γίνει, τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο», είπε αρχικά.

«Για να πω την αλήθεια περισσότερο φοβάμαι τα πριν του θανάτου, τις ασθένειες και τις ανημποριές και τα διάφορα τέτοια, παρά τον ίδιο τον θάνατο», εκμυστηρεύτηκε ο γνωστός στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός.

«Άμα πιστεύεις όμως ότι αυτό πάει, κάπου πάει ρε παιδί μου. Αυτή η ενέργεια που ‘χω τα τελευταία χρόνια, τι; Έτσι, τσουπ, θα εξαφανιστεί; Δεν γίνεται», παραδέχτηκε ακόμα.

«Δεν θέλω να βάζω όλα τα πράγματα σε κουτιά, όχι καθόλου. Μια πίστη όμως, μια σιγουριά, ότι “όλα θα πάνε καλά, ρε παιδάκι μου”. Καλά είμαστε, γιατί τις φορές που δεν το πίστευα αυτό ήταν χάλια. Ήταν μεγάλο το πρόβλημα.

Έπαθα, για παράδειγμα, δυο κρίσεις πανικού από την Ακαδημίας ως την Κανάρη, παλιότερα, πριν από 30 – 40 χρόνια», περιέγραψε, εν συνεχεία, ο Άρης Δαβαράκης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

