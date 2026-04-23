Ακόμα μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και αναφέρθηκε στην ανάγκη του για τη γνώση.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (23.04.2026) στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» και συνομίλησε με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περιέργεια που είχε από παιδί καθώς και στη διαχρονική του φιλομάθεια.

«Στη ζωή έχω ένα φιλομαθές και περίεργο μάτι. Έχω όρεξη να μαθαίνω και να βλέπω καινούργια πράγματα, μ’ αρέσει πολύ. Έχω όρεξη, έτσι τουλάχιστον το εξηγώ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης.

«Νομίζω πως ήμουν ένα παιδί το οποίο αισθανόταν ασφάλεια και γι’ αυτό αισθανόταν και τη δυνατότητα να ανοιχτεί σε κόσμους και διαδρομές που ίσως δεν τις ήξερε πολύ καλά. Ήμουν πολύ κοινωνικός, ψαρωτικός δεν ήμουν καθόλου», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

«Φυσικά και δεν τα ξέρω όλα. Καλά, μερικές φορές μιλάω με μια θέρμη για τα πράγματα που υποστηρίζω, αλλά μπορεί ξαφνικά να μου πεις κάτι, να το ακούσω και να αρχίσω να μιλάω με θέρμη γι’ αυτό που υποστηρίζεις εσύ», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στην ΕΡΤ.

Πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είχε δώσει μία άλλη συνέντευξη και είχε αναφερθεί στην πίστη του, δηλώνοντας: «Είμαι άθεος χριστιανός ορθόδοξος».