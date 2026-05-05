Άρης Δαβαράκης: Ήρθε η «προστασία» με σιδερογροθιές και τα σπάσανε όλα, εκεί κατάλαβα τι συμβαίνει τη νύχτα

Ο Άρης Δαβαράκης παραχώρησε συνέντευξη στον Ρένο Χαραλαμπίδη, το βράδυ της Δευτέρας (04-05-2026) και μίλησε για το κατάστημα που είχε ανοίξει στο παρελθόν και την προφυλάκισή του το 2005 για περίπου έξι μήνες, που προκάλεσε συζητήσεις. Όπως είπε ο δημοσιογράφος στην εκπομπή «Με τον Ρένο», τα όσα έζησε εκείνη την εποχή, έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη του. Τον έκαναν να συνειδητοποιήσει την «αθέατη όψη» της νύχτας και τους κινδύνους που κρύβονται για όσους προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά.

Ο Άρης Δαβαράκης υποστήριξε πως βρέθηκε μπλεγμένος σε μια ιστορία, που χαρακτήρισε «σενάριο φαντασίας». Η σύλληψή του σχετιζόταν με μια υπόθεση ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα επαναλαμβάνει πως δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή. Επειδή οι ουσίες βρέθηκαν σε κατάστημα, στο οποίο ήταν μικρομέτοχος, θεωρήθηκε πως έφερε ευθύνη. Ο ίδιος είχε μιλήσει στο παρελθόν για μια «νομικίστικη παρεξήγηση» από την οποία, βγήκε πιο δυνατός.

«Σε ένα μαγαζί που ήταν πρώην εργοστάσιο ξυλείας, το μετατρέψαμε σε ένα club που έγινε trend στα early eighties. Έγινε χαμός. Αλλά μετά εμφανίστηκε η νύχτα… Ήρθε η “προστασία”. Με σιδερογροθιές, με ξύλο, τα σπάσανε όλα. Ήρθαν ένα βράδυ δεκαπέντε – είκοσι άτομα και τα κάνανε λίμπα. Έφαγα και μια σιδερογροθιά εγώ, γιατί ήμουν στην πόρτα», είπε αρχικά ο Άρης Δαβαράκης.

Ο στιχουργός, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Έτρεξα στο τηλέφωνο και πήρα το αστυνομικό τμήμα και τους λέω: “Ελάτε, μας σκοτώνουνε”. Δεν ήρθε κανείς, ποτέ. Εκεί κατάλαβα τι συμβαίνει τη νύχτα».

«Μπήκα στην εταιρεία με 1%, γιατί δεν μπορούσε να είναι μονοπρόσωπη. 1% εγώ, 99% ο Τάσος. Το μαγαζί το δούλευαν άλλοι, εμείς το νοικιάζαμε. Κάποια στιγμή πιάσανε παιδιά με ουσίες και είπαν ότι τα πήραν από το μαγαζί. Και βρεθήκαμε εμείς κατηγορούμενοι.

Βρεθήκαμε στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα ως μεγαλέμποροι ναρκωτικών… Ένα κατηγορητήριο, σενάριο φαντασίας. Μας θεώρησαν τόσο επικίνδυνους που μας προφυλάκισαν πριν καν δικαστούμε», κατέληξε ο Άρης Δαβαράκης.

«Μίλησα δημόσια για τη σεξουαλική μου ταυτότητα το 1982, όταν είχα χάσει και τους δυο μου γονείς» είχε πει παλαιότερα ο Άρης Δαβαράκης, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον ΑΝΤ1.