Βίβιαν Κοντομάρη: Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το τηλεφώνημα, νομίζω πως τίποτα δεν μπορούσε να με παρηγορήσει

Η Βίβιαν Κοντομάρη παραχώρησε συνέντευξη στο διαδικτυακό «Τσάι με ΛεμόΝ1» και μίλησε για την εποχή που έμαθε πως η σειρά «Το Σόι σου» δεν θα συνεχιστεί. Η ηθοποιός έκανε λόγο για ένα «πολύ δύσκολο τηλεφώνημα» που επιβεβαίωσε τους φόβους της. Η αυλαία, της προκάλεσε στεναχώρια, καθώς επρόκειτο για μια δουλειά, που η ίδια είχε αγαπήσει.

Αναφερόμενη στην ανακοίνωση που έγινε πριν από έξι χρόνια, ότι η σειρά «Το Σόι σου» θα ολοκληρωθεί, η Βίβιαν Κοντομάρη σημείωσε ότι «Δε θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν Πάσχα όταν ανακοινώθηκε σε εμάς. Ήταν προς το τέλος (της σεζόν). Ενώ ξέραμε ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσει για να μη χάσει και να μη δούμε τη φθορά ή διάφορες δικαιολογίες, μέσα μας πιστεύαμε ότι δε θα σταματήσει, γιατί πράγματι τα νούμερα ήταν ακόμα…

Λες: “Γιατί να σταματήσει μια σειρά όταν κάνει αυτά τα νούμερα;”. Δεν περιμέναμε πραγματικά ότι θα σταματούσε. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το τηλεφώνημα. Έπιασα τον εαυτό μου να μη θέλω να το πιστέψω, να μην το πιστεύω. Μου έλεγαν διάφορα, να μην το δω σαν τέλος αλλά σαν μια καινούρια αρχή αλλά νομίζω πως τίποτα δεν μπορούσε να με παρηγορήσει».

Στο ίδιο πλαίσιο συμπλήρωσε πως «Ακούγονταν οι απόψεις -και το καταλαβαίνω- ότι μήπως ήταν καλύτερα να σταματήσει για να το θυμάσαι εκεί ψηλά να μην αποδομηθεί, να μη φθαρεί, να μην αλλοιωθεί, να μη χαλάσει. Αν ξέραμε ότι θα έπαιρνε την κατηφόρα και εμείς οι ίδιοι που θέλαμε πολύ να συνεχίσει, θα λέγαμε: “Όχι, παιδιά καλύτερα να σταματήσει”. Οπότε δεν ξέραμε, μπορεί να ήταν και το σωστό. Λέγαμε πως ο,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ωστόσο δεν έπαυε να μας στεναχωρεί και να μας λείπει».

Στη συνέχεια, η Βίβιαν Κοντομάρη ανέφερε ότι «Στο διάστημα αυτών των έξι χρόνων, πάντα γίνονταν συζητήσεις. Πάντα ακουγόταν σε κάθε αρχή σεζόν ότι θέλουν να ξαναπάει το “Σόι” και μήπως ξαναγίνει. Βέβαια είχαμε κιόλας βαρεθεί να το ακούμε και λέγαμε σιγά μην πάει.

Ήμουν σχεδόν βέβαιη όχι ότι θα κάνει επιτυχία αλλά ότι θα πάει καλά. Αυτό που κατάλαβα μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια είναι ότι αυτό που εμείς θέλαμε να κρατήσουμε αμείωτο, το είχε κρατήσει μόνος του ο κόσμος. Είχαν την ίδια θερμοκρασία που είχαν και τα χρόνια που παιζόταν».

Όσον αφορά το αν είχε κάποιους ενδοιασμούς για την επιστροφή της σειράς, η ίδια σημείωσε πως «Φοβήθηκα για πολλά. Μήπως δεν ξαναπιάσουμε τους ρόλους μας, γιατί ναι μεν αλλά… Στην πράξη αλλάζουν πολλά. Εμένα μου πήρε μια εβδομάδα».