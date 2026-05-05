Τάσος Ιορδανίδης: Πέρασα 3,5 μήνες πάρα πολύ δύσκολα σε οικογενειακό επίπεδο λόγω ενός θέματος υγείας

Ο Τάσος Ιορδανίδης παραχώρησε δηλώσεις μετά την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Μαύρο Κουτί», όπου παραβρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (04-05-2026) και αποκάλυψε πως τους τελευταίους μήνες ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα υγείας, που αντιμετώπισε άτομο από το στενό περιβάλλον του.

Στις δηλώσεις του, που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», ο Τάσος Ιορδανίδης απέφυγε να αποκαλύψει αν θα παραμείνει ως δίδυμο με τη Ζωή Κρονάκη στο πρωινό Σαββατοκύριακο της Δημόσιας Τηλεόρασης και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ο Τάσος Ιορδανίδης δεν προχώρησε σε περισσότερες αποκαλύψεις σχετικά με το πρόβλημα υγείας που ταλαιπώρησε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον, ωστόσο σχολίασε ότι πέρασε μία απαιτητική περίοδο: «Πέρασα 3 – 3,5 μήνες πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα σε οικογενειακό επίπεδο λόγω ενός θέματος υγείας. Οπότε, πάνω απ’ όλα να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και να κάνουμε δουλειές που μας ευχαριστούν. Να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι μέσα από τις δουλειές μας. Πάνω από όλα υγεία και όλα τα άλλα έρχονται».

«Ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολλά», σημείωσε ο ηθοποιός, αποχωρώντας από το σημείο των δηλώσεων χωρίς να απαντήσει για το εάν θα βρίσκεται και του χρόνου στο πλευρό της Ζωής Κρονάκη στην ΕΡΤ.

Προ ημερών ο Τάσος Ιορδανίδης είχε εμφανιστεί συναισθηματικά φορτισμένος μετά από αφιέρωμα για τον Στέφανο Ληναίο.