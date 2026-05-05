Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Τα όμορφα έρχονται, όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο

«Προσπαθώ να απαντήσω σε όλους, αλλά αυτό δεν γινόταν να μην το μοιραστώ» έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου για το μήνυμα που την συγκίνησε
Bruno Cerella και Αθηνά Οικονομάκου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο γάμος τους θα γίνει το προσεχές καλοκαίρι και το ζευγάρι βάζει τις τελευταίες «πινελιές» ώστε τα πάντα να γίνουν με τον τρόπο που επιθυμούν, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα της ζωής τους. Τα προσκλητήρια είναι έτοιμα, ενώ όπως φαίνεται έχουν ήδη κλειστεί και οι χώροι που θα γίνουν τα πάρτι.

Προ ημερών ο Μπρούνο Τσερέλα ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast της Ντορέττας Παπαδημητρίου, πως θα ήθελε ένα παιδί με την Αθηνά Οικονομάκου. Η δημοφιλής ηθοποιός άρχισε να δέχεται μηνύματα από διαδικτυακούς φίλους, με ορισμένα να την συγκινούν. 

Πιο συγκεκριμένα, η Αθηνά Οικονομάκου κοινοποίησε σε Instagram story ένα μήνυμα που ανέφερε στην ίδια: «Αθηνά μου σκέψου ότι το απόλυτο ταίρι σου διέσχισε ωκεανό, έζησε σε διπλανή χώρα για να βρεθείτε την κατάλληλη στιγμή, έχοντας διανύσει ο καθένας την πορεία του. Μαγικό!!!! Συγκινούμαι απίστευτα! Να έχετε υγεία, δύναμη και να είστε ευτυχισμένοι νεραϊδούλα μου!».

Η ηθοποιός του Mega έγραψε από κάτω: «Ένα από τα χίλια (κυριολεκτικά) μηνύματά σας. Τα περισσότερα γεμάτα ευχές και τόσο όμορφα λόγια για τον Bruno…με κάνετε να φουσκώνω από περηφάνια. Προσπαθώ να απαντήσω σε όλους, αλλά αυτό δεν γινόταν να μην το μοιραστώ. Με συγκίνησε. Πόσες φορές δε το έχουμε σκεφτεί κι εμείς; Πώς καταλήξαμε να βρεθούμε σε αυτή τη ζωή μαζί. Κάρμα; Σύμπαν; Ποιος ξέρει. Κρατήστε τα μάτια ανοιχτά, το μυαλό καθαρό και την καρδιά γεμάτη αγάπη. Τα όμορφα έρχονται… και όλα γίνονται για κάποιο λόγο».

Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου

Το ζευγάρι έκανε Πάσχα σε ισπανικό νησί της Μεσογείο, με την Αθηνά Οικονομάκου να δείχνει τη θέα από το δωμάτιο που έμεναν και να φωτογραφίζεται δίπλα από την πισίνα.

