Ντέμι Μουρ, Κλόι Ζάο και Στελάν Σκάρσγκαρντ στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ των Καννών

Η σταρ του Χόλιγουντ, Ντέμι Μουρ, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο αποκορύφωμα της καριέρας της χάρη στην υποψηφιότητα για Όσκαρ που απέσπασε για τον ρόλο της στην ταινία «The Substance», θα συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026, το οποίο ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές τη Δευτέρα (04.05.2026).

Μαζί με την Ντέμι Μουρ μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, θα είναι η βραβευμένη με Όσκαρ Κινέζα σκηνοθέτρια, Κλόι Ζάο, και ο Σουηδός ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, ενώ πρόεδρός της θα είναι ο Νοτιοκορεάτης κινηματογραφιστής Παρκ Τσαν-γουκ, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Το κινηματογραφικό υπερθέαμα στη Γαλλική Ριβιέρα, ένα από τα σημαντικότερα ετήσια κινηματογραφικά γεγονότα στον κόσμο, απονέμει μια σειρά βραβείων, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου Χρυσού Φοίνικα για την καλύτερη ταινία, που αποφασίζεται από μια εννεαμελή κριτική επιτροπή.

Η κριτική επιτροπή, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης ο σεναριογράφος Πολ Λάβερτι και ο ηθοποιός Άιζακ ντε Μπανκολέ, θα απονείμει μεταξύ άλλων τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ του 2026.

Το 2025, την ανώτατη αυτή διάκριση είχε λάβει η ταινία του Ιρανού αντιφρονούντα σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί.

Η σκηνοθέτρια και σεναριογράφος από το Βέλγιο Λόρα Βάντελ, ο Χιλιανός κινηματογραφιστής Ντιέγκο Σέσπεδες και η παραγωγός Ρουθ Νέγκα ολοκληρώνουν αυτήν την εννεαμελή κριτική επιτροπή, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα σε 22 ταινίες που θα διαγωνιστούν και να απομείνει πολλά άλλα βραβεία (ερμηνείας, σεναρίου…) στο πλαίσιο του δεκαπενθήμερου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το λαμπερό «πρώτο όνομα» αυτής της επιτροπής, η Ντέμι Μουρ επανέρχεται στην Κρουαζέτ, όπου είχε κάνει αίσθηση το 2024 με την ταινία The Substance της Γαλλίδας Κοραλί Φαρζά, η οποία είχε κερδίσει το βραβείο σεναρίου και είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή της πρωταγωνίστριας μεγάλων επιτυχιών της δεκαετίας του 1990.

Το Φεστιβάλ των Καννών θα διαρκέσει από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.