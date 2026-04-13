Άρης Μουγκοπέτρος: Το πρώτο μήνυμα του καλλιτέχνη μετά το βίντεο που έπαιζε κλαρίνο – «Μίλησε η ψυχή μου»

Ο καλλιτέχνης έχει χάσει δύο δάχτυλα από το χέρι του εξαιτίας μίας κροτίδας
Ο Άρης Μουγκοπέτρος στην τελευταία του ανάρτησή στο instagram την Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου έστειλε το πρώτο μήνυμα, μετά τα σχόλια που έλαβε στο βίντεο που δημοσίευσε να παίζει κλαρίνο.

Ένα χρόνο μετά το συμβάν με την κροτίδα που έσκασε στο χέρι του Άρη Μουγκοπέτρου και είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο από τα δάχτυλά του, ο γνωστός μουσικός δέχεται μεγάλη στήριξη στα social media.

Απαντώντας δημόσια για τα μηνύματα που λαμβάνει από τον κόσμο λέει: «Έπαιξα… και μίλησε η ψυχή μου… Κι εσείς, με τα λόγια σας, της δώσατε φως. Γιατί καμιά νύχτα δεν άντεξε ποτέ…μπροστά σε μια Ανάσταση».

 
 
 
 
 
«Είμαστε στην τελική ευθεία για να επιστρέψω. Παίζω όπως έπαιζα και προσπαθώ να παίξω καλύτερα. Το οφείλω στον κόσμο, στις κόρες μου και σε μένα», είχε δηλώσει ο Άρης Μουγκοπέτρος στο δελτίο του Alpha.

