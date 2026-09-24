Ασημίνα Ιγγλέζου για τον ακρωτηριασμό της: «Το δεξί μου χέρι έχει υποστεί αρκετή ζημιά»

Η Ασημίνα Ιγγλέζου βιώνει μία μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της, καθώς πριν από μερικούς μήνες είχε πάει στα Ιμαλάια και έπαθε κρυοπαγήματα στα δάχτυλα του δεξιού χεριού, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν τα τέσσερα από αυτά.

Η αθλήτρια και πρώην παίκτρια του «Survivor» μίλησε την Πέμπτη (24.09.2026) στην εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» του OPEN και έστειλε το δικό της μήνυμα ζωής σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Η Ασημίνα Ιγγλέζου υπογράμμισε ότι πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή και δήλωσε ότι θα ξαναπήγαινε στα Ιμαλάια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βρίσκομαι σε ένα χώρο νοσοκομείου και όσο μπορείς να καταλάβεις να έχεις μια αίσθηση που εύχομαι να μην έχεις. Βασικά να μην έχει περάσει άνθρωπος ούτε στον εχθρό μου από νοσοκομείο. Δεν βοηθάει το περιβάλλον, αλλά σύντομα που θα βγω γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα που νιώθω κάπως καλύτερα και γι’ αυτό και μπόρεσα να ανταποκριθώ στο κάλεσμά σου. Προσπαθώ. Εύχομαι σιγά σιγά να βγω από εδώ και να μπορέσω να πάρω τη ζωή στο χέρι μου, γιατί τώρα το αριστερό μου θα είναι το καλό μου χέρι, αφού το δεξί μου χέρι έχει υποστεί αρκετή ζημιά. Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου», εξομολογήθηκε.

«Απλά θα πω ότι γενικά κάθε μέρα που ξυπνάμε να μη θεωρούμε δεδομένη τη ζωή μας. Να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή και να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μας φέρει απρόοπτα η ζωή μας, να το αντιμετωπίζουμε, να μην το βάζουμε κάτω. Μερικές φορές μέσα από τέτοιες δυσκολίες καταλαβαίνουμε πραγματικά πόση δύναμη έχουμε. Περισσότερο πόσο νομίζαμε ή πιστεύαμε», πρόσθεσε η Ασημίνα Ιγγλέζου.

«Κάθε άνθρωπος μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με μια δυσκολία στη ζωή του μέσα καθώς πηγαίνει στη δουλειά του, καθώς βρίσκεται στη δουλειά του. Ξέρω, εδώ μέσα στο νοσοκομείο είμαι από τον Μάιο. Δεν βγαίνω και έχω δει πάρα πολλά πράγματα», ανέφερε στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω δύο κόρες. Είναι μεγάλες σε ηλικία. Η μία είναι και γιατρός, επομένως καταλαβαίνει. Όταν μια οικογένεια είναι δεμένη σαν άνθρωποι σαν μεταξύ τους, θεωρώ ότι αυτό είναι το καταφύγιο για κάθε άνθρωπο που περνάει μια δυσκολία και γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχουμε την οικογένεια. Από εκεί ξεκινάνε πολλά πράγματα, άσχετα με ποια μορφή είναι αυτή η οικογένεια. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχεις ζήσει πολλά χρόνια μαζί τους, σε ξέρουνε, σε κατανοούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να αντιμετωπίσεις στη ζωή», δήλωσε ακόμα η Ασημίνα Ιγγλέζου.

«Άλλοι άνθρωποι παθαίνουν ατυχήματα χωρίς να γυρεύουν ή χωρίς να προκαλούν το ρίσκο στη ζωή τους και δε θα πρέπει να το βάζουν κάτω. Θα πρέπει και το περιβάλλον γύρω να μην τους φέρνει αντιμέτωπους συνέχεια με το συμβάν που έγινε, να το αφήνουν να περάσει και να συνεχίζουν την επόμενη μέρα», πρόσθεσε.

Τέλος, η Ασημίνα Ιγγλέζου σημείωσε ότι θα ήθελε να πάει ξανά στα Ιμαλάια παρά την περιπέτεια υγείας που βιώνει, καθώς μόνο εκεί νιώθει ζωντανή.

Φυσικά (σ.σ. και θα ξαναπήγαινα στα Ιμαλάια), το πρώτο πράγμα που θέλω είναι να ξαναβρεθώ εκεί, γιατί μόνο εκεί νιώθω ζωντανή. Μόνο εκεί νιώθω ζωντανή.