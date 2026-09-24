Lifestyle

Πέτρος Ιακωβίδης: Στα παρασκήνια των γυρισμάτων του music video «Παγκόσμιο φαινόμενο»

Για τις ανάγκες τους ο Πέτρος Ιακωβίδης βρέθηκε εν πλω στο Ιόνιο
Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Πέτρος Ιακωβίδης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Πέτρος Ιακωβίδης κυκλοφόρησε πρόσφατα στο YouTube το music video για τη νέα μεγάλη του επιτυχία «Παγκόσμιο φαινόμενο», το οποίο σημειώνει ρεκόρ προβολών και αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα videos της χρονιάς.

Το «Παγκόσμιο φαινόμενο», του Πέτρου Ιακωβίδη, που κυκλοφορεί από την Panik Records, κατέκτησε αμέσως το no1 των trending videos και μετρά πάνω από 4,1 εκατομμύρια προβολές σε 3 εβδομάδες. Ταυτόχρονα, ξεχωρίζει στα digital charts και στα social media, όπου αποτελεί ένα από τα πιο viral κομμάτια αυτή τη στιγμή μετρώντας πάνω από 2.000 video creations στο TikTok.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων ο Πέτρος Ιακωβίδης βρέθηκε εν πλω στο Ιόνιο. Οι backstage φωτογραφίες αποτυπώνουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του video, μέσα από το οποίο ξετυλίγεται μια πιο προσωπική, αυθεντική και ανεπιτήδευτη πλευρά του.

Πάνω σε ένα σκάφος, στα ανοικτά της Κέρκυρας, ο Πέτρος Ιακωβίδης καταγράφεται από τον φακό σε ένα video που ξεπερνά τα όρια ενός κλασικού music video και κινείται σε cinematic και fashion αισθητική.

Ξεχωριστή θέση έχει ο αγαπημένος του σκύλος, Noddy, ο οποίος κλέβει τις εντυπώσεις χαρίζοντας αυθόρμητες και παιχνιδιάρικες στιγμές. Η παρουσία του προσθέτει μια πιο χαλαρή νότα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα άλλη μια διαφορετική πλευρά του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Πέτρος Ιακωβίδης μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο
Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Πέτρος Ιακωβίδης σε στιγμιότυπο από τα γυρίσματα

Την ίδια ώρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης βάζει για ακόμα μία φορά τη μουσική του υπογραφή στη νυχτερινή Αθήνα, μέσα από τις επιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Fantasia», μαζί με την Έλλη Κοκκίνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
168
150
143
134
110
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Τζουντ Λο σε συζητήσεις για το νέο θρίλερ του Άρι Άστερ «Scapegoat» δίπλα στη Σκάρλετ Γιόχανσον
Αν και η υπόθεση της ταινίας κρατιέται ως επτασφράγιστο μυστικό, ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλοκή εστιάζει σε έναν γιατρό που αναλαμβάνει να χειρουργήσει μια διασημότητα του διαδικτύου
Τζουντ Λο
Νικ Κάνον για Μαράια Κάρεϊ: Γελούσαμε με δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι δεν είμαστε κοντά, μιλούσαμε καθημερινά
Παρά το εξαιρετικό κλίμα στη συνεπιμέλεια των παιδιών τους, οι θαυμαστές του ζευγαριού θα πρέπει να κάνουν υπομονή για να μάθουν αν υπάρχει ενδεχόμενο επανασύνδεσης
O Νικ Κάνον
Newsit logo
Newsit logo