Ο Τζουντ Λο σε συζητήσεις για το νέο θρίλερ του Άρι Άστερ «Scapegoat» δίπλα στη Σκάρλετ Γιόχανσον

Ο Τζουντ Λο (Jude Law) βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμπρωταγωνιστήσει με τη Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) στο νέο θρίλερ του ‘Αρι ‘Αστερ (Ari Aster) με τίτλο «Scapegoat», σε παραγωγή και διανομή της A24.

Ο ‘Αστερ υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο της ταινίας. Αυτή θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη συνεργασία του με την A24, η οποία έχει αναλάβει τη διανομή όλων των προηγούμενων ταινιών του.

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Στο πρωταγωνιστικό καστ εντάχθηκε πρόσφατα και ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi).

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης και ο συνεργάτης του, Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen), θα αναλάβουν την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους, Square Peg.

Αν και η υπόθεση της ταινίας κρατιέται ως επτασφράγιστο μυστικό, ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλοκή εστιάζει σε έναν γιατρό που αναλαμβάνει να χειρουργήσει μια διασημότητα του διαδικτύου. Παράλληλα, άλλες πηγές κάνουν λόγο για μια ρομαντική ταινία επιστημονικής φαντασίας, ενώ ορισμένοι εκτιμούν πως πρόκειται για ένα πιο συμβατικό δράμα σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές του σκηνοθέτη.

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Για τον Τζουντ Λο, η πρόταση αυτή έρχεται μετά από μια δραστήρια χρονιά όπου συμμετείχε στη σειρά του Star Wars «The Skeleton Crew», καθώς και στη μίνι παραγωγή του Netflix «Black Rabbit» η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Emmy. Παράλληλα, ο Βρετανός ηθοποιός υποδύθηκε πρόσφατα τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην ταινία «The Wizard of the Kremlin».

Στα επόμενα βήματά του περιλαμβάνεται η μίνι σειρά της Apple «Wild Things», όπου υποδύεται τον διάσημο περφόρμερ του Λας Βέγκας Siegfried Fischbacher, δίπλα στον ‘Αντριου Γκάρφιλντ (Andrew Garfield), ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε και τα γυρίσματα για τη νέα ταινία της Νάνσι Μάγιερς