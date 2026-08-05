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Αθηνά Λιμπάντση: Ίσως κάθε μεγάλη αλλαγή να ξεκινά από μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας

«Από μόνη της, η τέχνη δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο» εξηγεί η Αθηνά Λιμπάντση
Αθηνά Λιμπάντση: Ίσως κάθε μεγάλη αλλαγή να ξεκινά από μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας
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Για την αδυναμία του κοινού στις σειρές αποχές αλλά και για τη βοήθεια της τέχνης στη σημερινή εποχή μίλησε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Αθηνά Λιμπάντση σε συνέντευξή της, αυτή την εβδομάδα.

Γιατί να μας ενδιαφέρουν, αλήθεια, σήμερα οι ιστορίες ενός αιώνα πριν; Η νεαρή ηθοποιός έρχεται να δώσει την απάντηση, στο περιοδικό Gala και τη δημοσιογράφο Πηνελόπη Μασούρη. «Γιατί, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, οι άνθρωποι εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με τα ίδια ουσιαστικά ερωτήματα. Οι σχέσεις, οι επιλογές, οι αξίες και οι συνέπειες των πράξεων μας είναι ζητήματα που δεν ανήκουν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

«Μέσα από το παρελθόν μπορούμε να δούμε πιο καθαρά το σήμερα. Η ιστορία λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης που μας θυμίζει πως, τελικά, αυτό που αλλάζει είναι οι συνθήκες, όχι η ανθρώπινη φύση. Ίσως γι’ αυτό τέτοιες ιστορίες εξακολουθούν να μας συγκινούν και να μας αφορούν τόσο βαθιά».

«Από μόνη της, η τέχνη δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Μπορεί όμως να κάνει κάτι εξίσου σημαντικό: να μας ωθήσει να νιώσουμε, να καταλάβουμε τον άλλον, να αμφισβητήσουμε βεβαιότητες και να ανοίξουμε έναν διάλογο. Και ίσως κάθε μεγάλη αλλαγή να ξεκινά ακριβώς από εκεί, από μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και των ανθρώπων γύρω μας. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη δύναμη μας» τονίζει η Αθηνά Λιμπάντση.

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