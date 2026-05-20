Η Αθηνά Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης 19 Μαΐου. Μίλησαν για την καλλιτεχνική πορεία τους, τη σχέση και τον γάμο του. Η ηθοποιός ανέφερε ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν μπήκε στη διαδικασία να ζητήσει ρουσφέτι στην καριέρα της.

Η Αθηνά Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης έχουν συνυπάρξει πολλές φορές μαζί στη σκηνή αλλά και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Οι δυο τους είναι παντρεμένοι από το 2006. Η σχέση τους άντεξε στο χρόνο και οι δυο τους παραμένουν μαζί.

«Η μόνη φορά που ζήτησα ρουσφέτι ήταν για να με απολύσουν. Ήμουν σε ένα κρατικό θέατρο και ήθελα να φύγω, δεν με αφήνανε και δεν άντεχα. Πήγα λοιπόν και ρώτησα “μπορείτε να με απολύσετε;”. Μου λένε “αυτό πρώτη φορά το ακούω”. Και το έκανε ο άνθρωπος», είπε αρχικά η Αθηνά Μαξίμου.

«Πρέπει οι ίδιοι να βοηθάμε το κράτος, ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχει ανάγκη για ρουσφέτια. Το κράτος είμαστε εμείς, δεν το εμπιστευόμαστε όμως. Όλα από εμάς ξεκινάνε, από τον τρόπο που ψηφίζουμε, από τα ρουσφέτια που ζητάμε. Υπάρχει μια τρομερή παρεξήγηση, εμείς πρέπει να αλλάξουμε», συμπλήρωσε η Αθηνά Μαξίμου.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης τοποθετήθηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, εκφράζοντας την άποψή του για την Αριστερά στην Ελλάδα και την πίστη του στις πολιτικές δυνατότητες του Αλέξη Τσίπρα.