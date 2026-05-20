Kira May Cry: «Έφτασα στο τέλμα με την κατάθλιψη» αποκαλύπτει ο εγγονός του Μανώλη Αγγελόπουλου

Ο Μανώλης Αγγελόπουλος, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ως Kira May Cry, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (19-05-2026) και μίλησε για τον παππού του, τη σχέση με τον πατέρα του και τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη. Αποκάλυψε πως έκανε ψυχοθεραπεία «για να πάρει πίσω τη ζωή του».

Αρχικά ο εγγονός του Μανώλη Αγγελόπουλου, μίλησε στο «The 2night Show» για το καλλιτεχνικό του όνομα: «Γενικά ο,τι κάνω σημαίνει κάτι. Στο δικό μου μυαλό πάντα υπάρχει ένα concept από πίσω. Το Kira είναι από ένα anime που έβλεπα μικρός και το May Cry από ένα παιχνίδι που έπαιζα στο Play Station» δήλωσε αρχικά ο τραγουδιστής και συμπλήρωσε: «Δεν είναι μόνο τιμή που έχω το όνομα του παππού μου. Είναι δυσθεώρητο το ύψος της καλλιτεχνικής φιγούρας αλλά και του ανθρώπου, Μανώλη Αγγελόπουλου.

Οπότε, τρέμω και μόνο που σκέφτομαι αυτό το όνομα. Μου άνοιγαν πόρτες διάπλατα και για απλά πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά και ενώ έπρεπε να ξεκινήσω από ένα σημείο, όταν μάθαιναν ότι είμαι εγγονός του Μανώλη Αγγελοπουλου, ξαφνικά γινόμουν ο μάγκας της υπόθεσης. Έμενα δεν μου αρέσει αυτό, μου αρέσει να κερδίζω αυτό που κάνω. Να αξίζει για να το πάρω και για τη θέση του άλλου. Όταν ένα παιδί δουλεύει πέντε χρόνια και ξαφνικά έρχεται ένας τύπος και το αφεντικό άκουγε τον παππού μου και τον γούσταρε, δεν…».

Επιπλέον, ο Kira May Cry σημείωσε ότι «Μου αρέσει να είμαι δίκαιος και είμαι της άποψης ότι όποιος δουλεύει σκληρά, πρέπει να ανταμείβεται. Δούλευα σέρβις σε μια πιτσαρία και εκεί ο βασικός πιτσαδόρος ήταν στα 65. Έμαθε ποιος είμαι και μου λέει “Έλα εδώ, ρε πιτσιρικά. Είσαι ο εγγονός του Μανώλη Αγγελόπουλου;”. Απάντησα θετικά και έτρεμε. Έβαλε τα κλάματα. Μου λέει: “Δεν μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει για εμένα αυτός ο άνθρωπος”. Πιο πολύ σαν άνθρωπος, όχι μόνο σαν καλλιτέχνης. Αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο είναι να ακούω ότι ήταν καλός άνθρωπος».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως «Όταν έχεις παππού τον Μανώλη Αγγελόπουλο και μπαμπά τον Στάθη Αγγελόπουλο, τα standards είναι πολύ υψηλά. Δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος.

Για τα μάτια της οικογένειάς μου είναι αυτό που είχα εγώ. Έτσι, το καταπίεζα και όταν ήμουν μικρός επειδή με κέρδισε πιο πολύ η πλατεία, η εκκλησία και η αλητεία, ενώ ήθελαν να με πάνε σε ωδείο, δεν πήγα, αλλά τη μουσική την είχα μέσα μου».

Όσον αφορά τη μάχη του με την κατάθλιψη, ο τραγουδιστής δήλωσε πως «Έφτασα στο τέλμα. Όταν πας στον πάτο της θάλασσας, μόνο επάνω μπορείς να πας μετά. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Δόξα τω Θεώ είχα την αντίληψη που με βοήθησε πολύ και έκανα ψυχοθεραπεία 2-3 χρόνια και ακόμα κάνω. Είχα βοήθεια ειδικού αλλά κυρίως βοήθεια από τον εαυτό μου. Έκατσα πάρα πολλές ώρες και μέρες και χρόνια μόνος μου για να μπορέσω να καταλάβω τι μου συμβαίνει και τι όχι. Με βοήθησε το γεγονός ότι έχω πολλή αγάπη από τους γύρω μου και δεν μιλάω μόνο για τους γονείς μου, γιατί όταν λέω οικογένεια εννοώ και τους φίλους και τους συνεργάτες μου».

«Με βοήθησε η αγκαλιά των φίλων μου, τους έλεγα τα πάντα. Εκεί είναι που βρήκα και τη φωνή μυ. Δεν τραγουδούσα μέχρι πριν δυο χρόνια. Το έκρυβα μέσα μου, δεν τραγουδούσα. Φωνή δεν έβγαλα μέχρι που βίωσα αυτήν την κατάσταση. Έχασα και ένα φιλαράκι τότε, από παρόμοια κατάσταση δυστυχώς».