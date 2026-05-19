Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ γιορτάζουν 29 χρόνια γάμου – Η τρυφερή ανάρτηση της ηθοποιού

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο ερωτευμένη παραμένει με τον σύζυγό της, κάνοντας μια πολύ τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο του γάμου τους. Η αγαπημένη ηθοποιός γιόρτασε τα 29 χρόνια κοινής ζωής με τον Μάθιου Μπρόντερικ και συγκίνησε τους θαυμαστές της με τα λόγια που του αφιέρωσε.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ηθοποιός του Χόλιγουντ με τεράστια καριέρα, μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από στιγμές της σχέσης τους και έδειξε πως, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες μαζί, ο έρωτάς τους παραμένει δυνατός. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 19 Μαΐου του 1997 και συνεχίζει να θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή της, η διάσημη σταρ έγραψε με πολύ γλυκό τρόπο: «19 Μαΐου 1997 – 19 Μαΐου 2026. Είκοσι εννέα χρόνια. Και συνεχίζουμε». Στη συνέχεια απευθύνθηκε τρυφερά στον σύζυγό της γράφοντας: «Σε εσένα, αγάπη μου, Με το αγαπημένο σου συγκρότημα να με συνοδεύει για να σου τραγουδήσουμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SJP (@sarahjessicaparker)

Η πιο ρομαντική στιγμή της ανάρτησης ήταν όταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκλεισε το μήνυμά της με τη φράση: «Εμάς. Για πάντα νέοι». Μάλιστα υπέγραψε με χιούμορ και αγάπη ως «Η σύζυγός σου, Σάρα Τζέσικα».

Οι θαυμαστές της γέμισαν αμέσως τα σχόλια με ευχές και καρδιές, με πολλούς να σχολιάζουν πως η σχέση τους αποτελεί μία από τις πιο όμορφες και σταθερές ιστορίες αγάπης στο Χόλιγουντ.